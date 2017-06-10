CHATBOTLAR VE İNSANLAR Arasındaki Savaşı Kim Kazanacak?

Yeni Dönemin Savaşı ChatBotlar ve İnsanlar Arasında mı?

CHATBOTLAR VE İNSANLAR arasındaki Savaşı Kim Kazanacak?

Teknoloji çağını yaşadığımız şu günlerde chatbotlar her zamankinden daha hızlı ortaya çıkıyor ve inkar edilemez bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Özellikle 2016’dan beri ChatBotlar gittikçe yaygınlaşmaya başladı dersek yanlış söylemeyiz. Bunun en büyük sebebi ise sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının onları kucaklaması yatıyor elbet.

Bilmeyenler için ChatBot’u Kısaca Anlatmak Gerekirse ChatBot Nedir?

Yapay Zeka Teknolojisi kullanmak suretiyle insanlarla iletişim kuran ve onlarla sohbet edebilme yeteneğine sahip ve insanları çeşitli şekillerde yönlendirebilen bilgisayar programlarına ChatBot denir. Sohbet Botu olarakta adlandırılan bu programlar bilgisayar teknolojisi ve yapay zeka kullanılarak farklı amaçlar için yapılandırılabilirler. Sorulan Sorulara çok hızlı cevap verme yeteneğine sahip ChatBotlar, karşısındakileri insanların isteklerine uygun yönlendirmeler ve cevaplar verebilir.

Chatbot geliştiriceleri ve ilgili yeni teşebbüsleri yeni bir çağın başlangıcını müjdeliyor ancak bir çoğu hala bu konuda ikna olmuş değil. Artan Chatbotların iş piyasasındaki etkisi hakkında bir takım insanlar hala endişe duymaya devam ediyor.

Bu gerçekten yeni bir savaş mı? eğer öyleyse, kimin kazanması daha olası?

CHATBOTLAR VE İNSANLAR arasındaki savaşı kim kazanacak?

Chatbotlar zaten e-ticarete yadım ediyor…

Kimsenin şüphe edemeyeceği ilk şey, chatbotların e-ticaret sektöründe zaten çok yararlı olduğunun kanıtlanmış olması gerçeğidir. Aylık 1.2 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan Messenger platformu Facebook tarafından bir anlamda meşrulaştırıldıktan sonra bu büyük değişimin ilk temelleri atılmış oldu.

Facebook‘un üretken kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, AI teknolojilerinin geleceği ile yakından ilgileniyor ve chatbotların bunun önemli bir parçası olduğuna inanıyor.

Messenger, Kik, Telgraf ve diğer birçok platform, bu tür teknolojileri mesajlaşmaya entegre etmenin söz konusu şirketler için muhteşem sonuçlar üretebildiğini göstermiştir.

ABD ve İngiltere gibi ülkelerde tüketicilerin çoğu bunları kullandı ama çoğu bunun farkında bile değil ve gelecekte de kullanmaya devam edecekler. Özellikle E-ticaret şirketleri, müşteri hizmetleri de dahil olmak üzere bir takım otomasyonlardan yararlanabilecekleri chatbotları kullanmaktan çekinmemelidir.

IMImobile Global Pazarlama Başkan Yardımcısı Matt Hooper, chatbotların müşteri hizmetleri sürecinde yardımcı olabileceğine ve bu anlamda ilişkili maliyetleri azaltacağına inanıyor:

“Tüketiciler AI ürünleri ve hizmetleri için hazırsa, işletmeler için hangi fırsatları temsil ediyor? BI Intelligence sadece orta düzey otomasyon seviyesiyle müşteri bakım maliyetlerinden %29 kısabileceğini tahmin ediyor. Gartner, müşteri etkileşimlerinin % 85‘inin 2020 yılına kadar otomatik olmasını beklerken, Oracle, markaların aynı yılda % 80‘inin chatbot’u kullanacağını öne sürüyor.”

Ama insan etkileşimlerinin yerini alamazlar. CHATBOTLAR VE İNSANLAR !

E-ticarette ve müşteri hizmetlerindeki chatbotların bu inanılmaz yükselişine rağmen, hiçbir AI bu alanlardaki insan etkileşimlerinin yerini asla alamaz. Kullanıcılar genellikle, farklı alanlarda ve kültürlerde olabilir ve nüanslı ve çok karmaşık soralara sahip olabilirler.

Temel bir alışveriş deneyimi için bir chatbot, kullanıcıları belirli ürünlere yönlendirebilir ve onlara sayısız seçenek sunarak onlara rehberlik yapabilir. Bu da satışa neden olabilecek veya olmayacak bir süreçtir.

Bununla birlikte müşteriye en çok yardımcı olabilecekleri yerde insan müşteri asistanı devreye girip tüm süreç boyunca yardımcı olabiliyor. Örneğin bir chatbot bir yardımcı ile çözümü hakkında görüşmeden önce daha ileri sorgulara yapmadan karşılaşabileceği problemle ilgili bazı temel soruları cevaplayabilir. Ama daha komplike sorularda insanın yerini alması zor görünüyor.

Hele hele böyle bir işte insanı değiştirmek için Bilim kurgu filmlerinden tasvir edilenler kadar akıllı teknolojilere ihtiyaç var ve henüz bu noktada değiliz.

İnsanlara basitçe yardımcı olan Chatbotlar şu an heryerde. Bu tür işlemlerin temsili bir örneği, Herobed‘in CEO’su Jeff Quinn tarafından şöyle detaylandırılmıştır:

“Potansiyel müşteriler ilk sitemizi ziyaret ettiğinde, ilk ziyaretimizde kendilerine otomatik olarak ulaşmak için kurulmuş olan sohbet işlevimize sahibiz, ancak bu talebin ardından, işlemi mümkün olduğunca “insani” hale getirmeye çalışıyoruz. Sohbet oturumlarımızı sohbet, eğlenceli, gayri resmi ve bilgilendirici hale getirmekten gurur duyuyoruz. Konuştuğumuz müşteri, işte iyi vakit geçirdiğimizi ve iyi bir alışveriş deneyimine sahip olduğumuzu düşünürse, sürecin tadını daha fazla çıkaracaklar! Robot yanıtlarının bunu yapabileceğini düşünmüyoruz, en azından şimdilik şu anda neden yetenekli personelimizi denklemden kaldırıyoruz?”

Chatbot’lar bazı işler alabilir, ancak gelecek böyle – CHATBOTLAR VE İNSANLAR !

Yeni teknolojiler gibi, chatbotlarda sonunda bazı insanların yerini alacak ve bu süreçte bazı işler kaybolacak. Bununla birlikte bu gibi ilerlemenin kötü ve soğuk tarafı bu ve gerçek şu ki, bu gibi şeyler kaçınılmaz bir sondur.

Bunula birlikte bu mutlak kötü bir şeyde değildir. Yeni teknolojiler bir miktar gerileme ile karşı karşıya kalabilir. Bunun en güzel örneği Buz Ticareti olarak gösterilebilir. Buz dolabı çıktıktan sonra buz ticareti diye bir şey Amerika’da kalmamıştı. Yerini buzdolabı ticareti aldı. Buz ticaretinin olmadığı günümüzde buzdolabı olmadan yaşayabileceğini kimler tahmin edebilir ki?

Amerika Başkanı Barack Obama’da böyle düşünüyor.

“Ben iyimser taraftayım – tarihsel olarak yeni teknolojileri özümsedik ve insanlar yeni işlerin yaratıldığını, göç ettiğini ve yaşam standartlarımın genelde yükseldiğini fark ediyor. Bence şimdi AI ve diğer teknolojilerin yaygın uygulanabilirliği nedeniyle biraz farklı bir dönemde olabiliriz.Yüksek yetenekli insanlar bu sistemlerde çok başarılılar.”

Geleceğin chatbotlar ve diğer AI asistanları dolu olması çok olası. Ancak bu yeni ilerleme yoluyla mücadele etmeye çalışmak yerine, endüstrideki kişiler onu benimseyen ve mevcut iş modellerine entegre etmeyi öğrenmeye çalışmalıdırlar.

TNW