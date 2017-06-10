Chrome OS Yerel Yazıcıları Kullanmaya Hazır, Native Printing Özelliği

Chrome OS, Yazdırma işinizi kolaylaştırıyor.

Chrome OS Yerel Yazıcıları Kullanmaya Hazır, Sürüm 59. Google Cloud Printing ve Uyumlu Yazıcılara Artık Bağımlı Değilsiniz!

Baskı işleri her zaman can sıkıcı olmuştur. Artık Chrome OS ile daha fazla yazıcıyla çalışıyor.

Chrome OS Yerel Yazıcıları Kullanmaya Hazır üstelik Bulut Desteği Olmadan! Sürüm 59 kararlı güncellemesi ile Yerel Yazdırma imkanı sunuluyor.

Yazıcılar ve bilgisayarlar arasındaki bağlantıları düzeltmek için yapılan on yıllarca girişimlere rağmen, bu her zaman ekstra problemlere gebe görünen bir durumdur.

Chrome OS Yerel Yazıcıları Kullanmaya Hazır ve Artık Chrome OS Daha Fazla Yazıcıyla Çalışıyor

Yazdırma görevi olarak Chrome OS’de, ilk kullanıma sunulduğundan bu yana varsayılan olarak, Google Cloud Print ve uyumlu yazıcılara güveniyordu. Taki bu güne kadar. Sürüm 59 kararlı güncellemesi ile Yazıcı kullanımı biraz daha kolaylaştı.

Bunun nedeni, temelde herhangi bir bulut bağlantısı olmaksızın ağınızdaki uyumlu yazıcılara doğrudan bağlanabileceği anlamına gelen “Yerel Yazdırma – Native Printing” gibi yeni bir kabiliyete sahip olmasıdır.

Bazı üreticiler ve üçüncü taraflar, bulut baskı gereksinimini bunun gibi eklentiler ile aşmıştı. Şimdi bu özellik herkesin kullanımına açılıyor.

Yazıcının IP Adresini ve Protokolünü Bilmeniz Gerekmektedir!

İşlerin yapılmasını sağlamak için yazıcınızın IP adresini ve bunun hangi protokolü desteklediğini öğrenmeniz gerekir.

Google’s FAQ’ta Anlatıldığına Göre IPP desteği olan çoğu yazıcının ki IPP telefonunuz veya tabletiniz gibi diğer cihazlara bağlamanıza izin veriliyor.Chrome OS, okullar ve işletmeler arasında yaygınlaştıkça, mevcut donanımla çalışabilme yeteneği daha da önem kazanmıştır.

Chrome OS ile uyumlu yerel yazıcınızı kullanma imkanınız artık var.