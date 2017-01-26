Cilt Kanseri Teşhisinde Yapay Zeka, Telefondan Teşhis Mümkün mü?

AI, Yapay Zeka Teknolojisi, cilt kanserinin belirlenmesinde neredeyse insanlar kadar iyi.

Derin öğrenme algoritması sonunda size evinizde teşhis imkanı verebilir. Cilt Kanseri Teşhisinde Yapay Zeka Dönemi Geliyor.

Cilt kanseri ihtimalinden endişeleniyorsanız, cildinizdeki sorun işaretlerini bulmak için yalnızca bir dermatologun keskin gözüne bağımlı değilsiniz.

Stanford araştırmacıları derin bir öğrenme algoritmasının bir insan kadar cilt kanseri belirlemede etkili olduğunu keşfetti.

Ekip 2000 hastalığı gösteren 130.000’den fazla cilt lezyonu fotoğrafı kullanılarak eğitilen bir Google Resim Tanıma Algoritması geliştirdi. Söz konusu AI sistemi lezyonları inanılmaz hassasiyetle tespit etmeyi başardı.

Cilt Kanseri Teşhisinde Yapay Zeka!

Erken testlerde en az yüzde 91’lik bir başarı oranı var. Elbette tıp dünyasında kullanılmaya başlamadan önce algoritma rafine edilmeli ve titizlikle test edilmeli.

Herşeye rağmen evinizden ayrılmadan cildinizdeki izlerin fotoğrafını çekip ilk teşhisi koyabildiğinizi düşünün. Bence gayet iyi.