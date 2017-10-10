Citroen C3 AIRCROSS 2018 AUTOBEST Finalistlerinden Biri OLDU

CITROËN C3 AIRCROSS, 2018 AUTOBEST’TE FiNALE KALDI.

Citroen C3 AIRCROSS 2018 AUTOBEST Finalistlerinden Biri OLDU

2018 AutoBest Finalistlerinden Biri Citroen C3 AIRCROSS…

Citroën’in yeni kompakt SUV’si Citroen C3 Aircross, prestijli 2018 Autobest ödüllerinin finaline seçilen 6 otomobilden biri oldu. Aralarında yeni Citroën C3 Aircross’un da olduğu 6 finalist, İtalya’daki Vairano pistindeki son değerlendirmenin ardından oylanacak ve sonuçlar 15 Aralık 2017’de açıklanacak.

Citroën Advanced Comfort felsefesi doğrultusunda geliştirilen ve kompakt SUV pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Citroën C3 Aircross, 2018 Autobest ödüllerinde ilk 6 otomobil arasına seçilerek final mücadesinde yer alacak.

2001 yılından bu yana her yıl Autobest, en çok puanı toplayan ve satın alınacak en avantajlı araç olarak kabul edilen modele “En İyi Otomobil” ödülünü veriyor. Avrupa’nın 31 ülkesinden 31 otomotiv gazetecisinin oy verdiği otomobiller paranın karşılığında alınan kalite, tasarım, konfor ve teknolojinin yanı sıra servis ve yedek parçaların bulunurluğu gibi 13 farklı kritere göre değerlendiriliyor.

Citroën, SUV kullanıcılarından ilham alarak yepyeni bir model olan Citroen C3 Aircross ’u geliştirdi.

Bir SUV’den beklenen; farklı ve canlı tasarım, hem nitelik hem de nicelik anlamında eksiksiz güvenlik, karakterli; konforlu ve kullanışlı araç özelliklerinin tamamı Citroën C3 Aircross’un iddiaları arasında yer alıyor. Citroën marka geleneği olan kullanıcı dostu konfor ve araç içi yaşantısındaki pratik detaylar; SUV pazarındaki yoğun rekabette Yeni C3 Aircross’un konumunu güçlendirecek.

Yeni Citroën C3 Aircross, güçlü, özgün ve canlı duruşu ile dikkat çeken, 4.15 m uzunluğunda; geniş hacimli ve çok yönlü kullanımı olan kompakt bir SUV. Yerden yüksek tasarım, segmentinin en yüksek sürüş pozisyonu, büyük jantlar, ön ve arka tamponlardaki koruyucu panelleriyle gerçek bir SUV tasarımına sahip. Yeni Citroën C3 Aircross’un, tavan çıtalarında ve C sütunundaki camlarında kullanılan özel renklendirmeler güçlü bir grafik tasarım sunuyor. Dört farklı tavan renk seçeneğine sahip olan C3 Aircross’ta toplam renk kombinasyonları 90’ı, kabin opsiyonları da 5’i buluyor. Yatay çizgilerle genişlik algısına katkıda bulunulan kabinde ferahlık ve güven hisleri büyük bir uyum içerisinde.

Segmentinde tek olan açılır panoramik cam tavan, yolculara aydınlık bir ortamda seyahat etme ve gökyüzünü izleyebilme imkanı sağlıyor. Yeni C3 Aircross, sürücü yorgunluk uyarı ikazı, yokuş kalkış desteği ve Citroën Navigasyon gibi sürücü destek sistemleri ile donatıldı.

Yeni C3 Aircross’un ileri teknolojisi ve macera sever doğası; tasarruflu ve verimli son nesil motor seçenekleri ile çevreci özelliklerine de vurgu yapıyor. Günlük yaşamdaki yolculuklar veya hafta sonu kaçamakları için ideal bir yaşam ortağı olan Yeni C3 Aircross; benzinli PureTech ya da dizel Blue HDi motor seçeneklerine sahip olacak. 2015 ve 2016 yıllarında Uluslararası Yılın Motoru ödüllerini kazanmış olan turbo benzinli PureTech güç ünitesi, 110 BG güce sahip. PureTech benzinli motorda EAT6 tam otomatik şanzıman sunuluyor. BlueHDi 100 BG dizel motor ise 5 ileri manuel şanzımanlı olarak sunulacak. Her iki motor da Euro 6 normlarını karşılıyor.