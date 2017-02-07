Citymapper istanbul, Tüm Ulaşım Araçları Tek Uygulamada

Şehir içi ulaşım uygulaması CityMapper, İstanbul ile Türkiye Pazarında!

CityMapper istanbul uygulaması, şehir trafiğinden kurtulmanıza yardımcı olabilir.

İstanbul’daki tüm ulaşım araçlarını tek bir uygulamada bir araya getiren uygulama. 30+ Citymapper şehrindeki tecrübelerine İstanbul’u ekleyen şirket, CityMapper istanbul sayesinde otobüsten minibüse, metrodan Marmaray’a her zaman en iyi rotaları oluşturmanıza yardımcı olacak.

Toplu taşıma deneyimini daha keyifli hale getiren CityMapper istanbul,en kolay rotaları keşfetmeni sağlayacak.

Uygulamanın Özellikleri Arasında;

İETT otobüslerinden minibüse, metrodan Marmaray’a, vapurdan tünele, metrobüsten taksiye rota oluşturma. Eş zamanlı hareket saatleri. İstanbul dışında 30+ şehirde.

AKILLI ROTALAR – Trafik stresinden uzak rotalar ile yol tarifi – toplu taşıma için navigasyon

stresinden uzak rotalar ile yol tarifi – toplu taşıma için navigasyon KESİNTİSİZ ULAŞIM – Minibüs ve dolmuşlar ile her yerde ve her saatte ulaşım

ve ile her yerde ve her saatte ulaşım TOPLU TAŞIMA + TAKSİ – Uber entegrasyonu ile İstanbul içinde taksi ile ulaşım. Toplu taşıma ve taksileri birlikte kullanan rotalar.

entegrasyonu ile İstanbul içinde ile ulaşım. Toplu taşıma ve taksileri birlikte kullanan rotalar. EŞ ZAMANLI HAREKET SAATLERİ – Eş zamanlı İETT otobüs seferleri ile otobüs nerede sorusuna son

ile sorusuna son ANLIK YOLCULUĞUNU PAYLAŞ – Güvenli yolculuk için tahmini varış süresini ve rota paylaşma

için tahmini varış süresini ve rota paylaşma ÇEVRİMDIŞI HARİTA – Metro haritası, metrobüs haritası, favori yolculukları çevrimdışı kullanabilme

Bunların dışında Metro İstanbul istasyon çıkışları ve en uygun vagon önerileri, GİT yolculuk asistanı, ineceğiniz durağı hatırlatan alarm ve yolculuk ekstresi gibi ek özellikleri bulacaksınız.

ULAŞIM TÜRLERİ

+ İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel) – İETT Otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs

+ Metro İstanbul – Metro, tramvay, nostaljik tramvay, tünel, teleferik ve füniküler

+ TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) – Marmaray ve banliyö treni (yakında)

+ Şehir Hatları – Vapur hatları, boğaz hatları, Adalar vapurları

+ Dentur İstanbul motorları

+ Turyol İstanbul motorları

+ İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) deniz otobüsleri

+ İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) – 200+ minibüs

+ İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) – 20+ dolmuş

+ Taksi – Uber

+ Daha fazlası gelecek…

İSTANBUL DIŞINDA 30+ ŞEHİR

+ AVRUPA: Londra, Manchester, Birmingham, Paris, Lyon, Berlin, Hamburg, Brüksel / Belçika, Amsterdam / Randstad, Madrid, Barcelona, Milano, Roma, Lizbon, Kopenhag, Stockholm, Moskova, St Petersburg.

+ ASYA: Singapur, Hong Kong, Seul, Tokyo.

+ AVUSTRALYA: Sydney, Melbourne.

+ ABD/KANADA: New York City, San Francisco Bay Area, Los Angeles, Washington DC, Baltimor, Seattle, Chicago, Boston, Philadelphia, Toronto, Vancouver, Montreal.

+ LATİN AMERİKA: Mexico City, São Paulo.

+ ŞEHİR SAYISI ARTIYOR:

Trafiğe sokmayan akıllı rotalar

Avrupa Yakası’nda çalışıp Anadolu Yakası’nda oturmak hala güzel bir fikir! Köprü yolu trafiğinde beklemek yerine metrobüs, Marmaray ya da vapur ile hedefine daha hızlı ulaşacaksın.

“Müsait bir yerde” in

Islak hamburgerini de yedikten sonra eve dönerken sarı dolmuşla, otobüsün sık geçmediği güzergahlarda ise minibüsle rota oluşturacağız. O son yokuşta seni asla yalnız bırakmayacağız!

Toplu taşımayla başla, taksiyle bitir!

Tüm yolu taksiyle gitmek yerine toplu taşıma ile taksiyi birleştirerek hem daha hızlı hem de daha uygun fiyatlı bir yolculuk yapabilirsin.

Gerçek zamanlı hareket saatleri!

Durakta çok beklememek için canlı otobüs hareket saatlerini uygulama üzerinden takip edebilirsin.

Anlık yolculuğunu paylaş

Geç saatlerde daha güvenli yolculuk yapabilmen ve sevdiklerini merakta bırakmamak için varış süreni ve anlık konumunu paylaşabileceksin.

Çevrimdışıyken de faydalan

Favori rotalarını kaydederek internet paketin bitmiş olsa bile çevrimdışı özellikleri kullanabilirsin.

Ayrıca; metroda, vapurda ve Marmaray’da hareket saatlerine ve çevrimdışı haritalara ulaşabilirsin.

Birlikte geliştirmeye davet ediyor!

Tüm İstanbulluları toplu taşımayı kolaylaştırmak ve daha keyifli bir deneyime dönüştürmek için Citymapper’ı geliştirmeye davet ediyoruz!

Elden ele uzatalım lütfen!

CityMapper istanbul!

Şehir içi ulaşım uygulaması Citymapper, Türkçe seçenekli mobil uygulamalasına bir şans vermek isteyenler için Android / iOS sürümleri yayınlandı.