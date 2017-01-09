Çocuklara Hediye Seçerken Güvenliği Göz Ardı Etmeyin

Birçok aile artık karne hediyesi olarak ya da özel günlerde çocuklarına teknolojik cihaz hediye ediyor. Peki, bu seçimi yaparken çocukların bilgi güvenliğine ne kadar dikkat ediliyor? Trend Micro tüm ebeveynlere, çocuklarına akıllı cihaz seçimine ilişkin ipuçlarını paylaşıyor.

Günümüzde oyun konsolları, bilgisayarlar, akıllı saatler, telefonlar, tabletler ve oyuncaklar çocukların oyun ve eğlence alışkanlıklarını şekillendiren en önemli cihazlar. Dolayısıyla aileler için en önemli nokta çocukları bu teknolojiden mahrum bırakmadan eğlence ve güvenli kullanım arasındaki dengeyi sağlamak. Trend Micro, ailelerin bu dengeyi sağlamasına yardımcı olabilmek adına, çocuklarına uygun akıllı cihaz seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyor.

Cihaz alırken bu cihazın çocukların hangi bilgilerini kayıt altına aldığına dikkat etmek cihaz seçiminde oldukça önemli. Bu cihazı kullanırken çocukların isim, adres fotoğraf gibi bilgilerinin paylaşımının mutlaka ailelerin kontrolünde olması gerekiyor.

Cihazda kamera bulunup bulunmadığı mutlaka kontrol edilmeli. Çocuklar bu cihazla fotoğraf çekebiliyorlar mı? Bu fotoğrafları nerelerde paylaşıyorlar ya da çekilen fotoğraflar cihazda mı yoksa internette mi depolanıyor? Aileler bu ayrıntılara hakim olurlarsa herhangi bir sorun yaşamadan dosyaları ve fotoğrafları kontrolleri altında tutabilirler.

Birçok çocuk küçük yaşlarda telefon kullanmaya başlıyor. İstenmeyen kişilerin çocukla iletişim kurmasını engellemek için bu akıllı telefonların iki yönlü iletişiminin sınırlandırılabilmesi de oldukça önemli. Aileler bu şekilde çocukları için güvenli bir iletişim ortamı yaratabilir.

Kullanılan cihazın ses ya da yüz tanıma özeliğinin olması da cihaz üzerinde kötü niyetli insanların ulaşabileceği daha fazla bilginin depolandığını gösteriyor.

GPS özellikli cihazlar, başkalarının çocuğunuzun yerini veya olağan rotalarını izlemesine imkan veriyor. Aileler, bu durum için coğrafi etiket ayarlarını yöneterek, çocuklarının etiketlendiği konumu yalnızca şehir olarak paylaşmasını sağlayabilir.

Üzerinde mikrofon bulunan akıllı cihazların hangi durumlarda ses kaydı yaptığından haberdar olmak da çocuklara uygun cihaz seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor.

Birçok cihaz SMS ya da internet gibi farklı platformlardan yazılı mesaj atılabilmesini mümkün kılıyor. Çocukların hangi platformlardan mesajlaştığının takip edilmesi de önemli bir ayrıntı.

Çocuğunuzun kullandığı cihazın, içinde depoladığı bilgileri bulut ortamına kaydedip etmediği de bilginin kontrolü ve güvenliği açısından, ailelerin dikkate alması gereken bir konu.