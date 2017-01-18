COMODO Internet Güvenliği 10 Kullanıma Hazır

İnternet bankacılığı işlemlerinizde ve alışverişlerinizde güçlü, kusursuz koruma sağlıyor.

Küresel düzeyde yenilikler üreten siber güvenlik çözümleri geliştiricisi ve dijital sertifikalarda dünya lideri Comodo, Comodo Internet Security 10’u (CIS) piyasaya sürdü. CIS 10, zararlı yazılımlara karşı güçlü bir kalkan sunacak şekilde geliştirildi. Bu benzersiz araç ‘Güvenli Alışveriş, Uygulamaların Engelini Kaldır ve Sanal Masaüstü’ gibi özellikleri yoluyla tarayıcılar ve tüm uygulamalar için çevrimiçi bankacılık ve alışverişe yönelik olağanüstü güvenlik sağlıyor. Söz konusu özellikler çok çeşitli siber güvenlik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde isteğe göre ayarlanabiliyor.

Comodo’nun; kullanıcı dostu, güvenilir ve endüstri lideri default-deny (bilinmeyeni engelleyen) güvenlik yapısı, CIS’in ana unsuru olan kusursuz koruma özelliğini geliştiriyor ve yanlış pozitifleri tamamen yok edip sıfırıncı gün saldırılarını engelleyerek dosyaların yüzde 100’ünde güven sağlıyor. Güvenli alışveriş özelliği sayesinde kullanıcılar çevrimiçi bankacılık ve alışveriş sitelerini yüksek güvenlikli bir ortamda açabiliyor ve böylelikle bilgisayar korsanları veya zararlı yazılımlar tarafından hacklenemiyor, izlenemiyor veya görüntülenemiyor. Bu özellik;

Tarayıcınızdaki oturumları PC’deki diğer tüm süreçlerden izole ediyor

Tuş kaydedicilerin (key-logger) tuş vuruşlarını kaydetmesini engelliyor

Bilgisayarlarınıza uzaktan bağlantı yapılıyorsa sizi uyarıyor

Bilgisayar korsanlarının oturumlarınızdan ekran görüntüsü almalarını engelliyor

Sahte SSL sertifikalarını tespit ederek ortadaki-adam saldırılarını engelliyor

Bu yeni sürümün bir diğer önemli özelliği ise ‘Uygulamaların Engelini Kaldır’ özelliği. Pek çok internet kullanıcısının tecrübe ettiği gibi, zaman zaman bir program çalıştırılmak istendiğinde güvenlik yazılımı bir bariyer koyar ve programı durdurur. Bu bir güvenlik duvarı veya anti-virüs olabilir ama eğer kullanıcılar o işleme devam etmek istediklerinden eminse ‘Uygulama Engelini Kaldır’ özelliği sayesinde programları hızla ve kolaylıkla onları engelleyen güvenlik bileşeninden kurtarabilirler.

Bir diğer sevilen özellik ise, işletim sistemlerini sanallaştırma işlevine sahip Sanal Masaüstü özelliği. Bu özellik çocuklar ve diğer kullanıcılar için güvenli bir oyun alanı yaratıyor. Çocuklar oyun indirir veya uygulama çalıştırırken ve internette dolaşırken kolaylıkla virüs kapabilirler. Sanal Masaüstü özelliği sayesinde içeriği sıfırlamak ve böylelikle zararlı uygulama ve dosyaları yok etmek mümkün. Uygulamalar sanal bir ortamda çalışırken “sandbox” teknolojisinin yardımıyla cihaz kusursuz işleyecek ve zararlı uygulama veya dosyalar ile tüm tehditler sanal bir “hapishaneye” kapatılacaktır.

CIS, doğası gereği ücretsiz bir üründür. Bütün özellikler sıfır maliyetle temin edilir. Kullanıcılar yalnızca tamamıyla isteğe bağlı hizmetler için ödeme yaparlar. Örneğin CIS Pro, canlı PC desteği sunabilir ve CIS Complete bulut yedekleme hizmeti sağlayabilir.

Comodo’nun Mühendislikden Sorumlu Kıdemli Başkan yardımcısı Egemen Taş, “CIS’i geliştirirken basitliği, kullanım kolaylığını ve tutarlığı artırıp aynı zamanda Comodo’nun benzersiz otomatik tehdit önleme teknolojisi yoluyla kusursuz koruma yaratmaya odaklandık” dedi. Taş, bu noktada Comodo’nun internette güvenliği herkese hak gören yaklaşımına da dikkat çekerken, “Güvenlik ve koruma, CIS’in mihenk taşları ama ürünümüzün erişilebilir olması da bizim için aynı derecede önemli. Güvenliğin bir lüks değil, hak olduğuna inanıyoruz ve tüm interneti her geçen gün daha da güvenilir kılmak yolunda adımlar atıyoruz” diye konuştu.

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