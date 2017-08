Dokker Combi Stepway Plus+ Daha Şık Görünümüyle 56 Bin 950 TL

DACIA’dan yeni bir özel seri: Dokker Combi Stepway Plus+

Dokker Combi Stepway Plus+, Yeni Tasarım Özellikleriyle Dacia’nın çok amaçlı kombi otomobili, Krom detaylar dikkat çekici.

Dacia’nın çok amaçlı kombisi Dokker Combi Stepway, yeni tasarım detaylarına sahip özel bir seri olan Stepway Plus+ ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Hem dinamizmi hem de sağlamlığı yansıtan göz alıcı tasarımıyla Dokker Combi Stepway Plus+, krom detayları sayesinde daha şık ve çarpıcı bir görünüm kazanıyor. Stepway versiyonuna ek olarak, krom kapı kolları, krom cam çıtaları, krom ayna kapakları, krom yan basamaklar ve Stepway Plus+ etiketini içeren Dokker Combi Stepway Plus+, arka park sensörünü de standart olarak sunuyor.

Sürüş keyfi ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan 1.5 dci 90 bg dizel manuel motor seçeneği bulunan Dokker Combi Stepway Plus+, 56.950 TL fiyat ile satışa sunuluyor.

Dokker Combi Stepway Plus+; 15” alüminyum jantlar, ön sis farları kaplama, ön/arka, sağ/sol çamurluk koruma, krom renk ön tampon koruma, krom renk arka tampon koruma, yol bilgisayarı, sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, ön kol dayama gibi donanımlara sahip.

Dokker Combi Stepway Plus+ özel serisi ile Stepway görünüşünü şıklaştırın:

Krom Cam Çıtaları

Krom Kapı Kolları

Krom Ayna Kapakları

Yan Basamaklar

Arka Park Sensörü

Stepway Plus+ Sticker

Dacia Dokker’ın güçlü yanları Gündelik kullanım için pratik ve konforlu; Dacia Dokker araç gamımızdaki ilk gerçek kombi. Yolcularınız için daha fazla alan gerekiyorsa ya da tersine yükleme alanını genişletmek istiyorsanız, bu çok yönlü ve pratik otomobil ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir. Dacia Dokker’ın bagaj bölmesi 1,16 metrelik uzunluğuyla piyasadaki benzerleri arasında birinci. Katlanan ve yana yatan arka koltuklarıyla beş kişilik yapılandırmadan dört, üç veya iki kişilik yapılandırmaya geçmek çok kolay. Ayrıca çok sayıda kullanışlı eşya gözü; baş üstü saklama rafı, koltuk arkası cepleri, torpido gözü.