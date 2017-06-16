Daha iyi Kablosuz Şarjın Anahtarı Kuantum Mekaniğinde Yatıyor

Atmosfere Yerleştirilecek Güneş Panellerinden Daha İyi Kablosuz Şarjın Anahtarına

Daha uzun mesafede Kablosuz Şarj imkanı bu yeni teknolojide! Daha iyi Kablosuz Şarjın Anahtarı Kuantum Mekaniğinde yatıyor.

Bu yeni teknoloji, herhangi bir elektrik kesintisi olmaksızın daha uzun mesafelerde çalışabiliyor.

Kablosuz Şarj teoride harika bir fikir; herhangi bir kabloya bağlı olmadan cihazınızı şarj istasyonu üstüne bırakıp şarj olmasını bekleyebilirsiniz.Ancak, ilk etapta şarj etmekle ilgili ana güçlüğü hala çözemiyor ve cihazınızı tek bir yere bırakma şartını hala düzeltemiyor.

Kablosuz Şarjın Anahtarı Kuantum Mekaniği Olabilir mi?

Ancak şimdi, bilim adamları, kuantum mekaniği prensiplerini kullanarak bu sorunun cevabını bulmuş olabilirler.

Günümüzde kablosuz veya endüktif şarj, çok kısa mesafelerde enerji iletmek için bir elektromanyetik alan kullanmaktadır. Bu nedenle, telefonunuzun veya kablosuz olarak şarj etmekte olduğunuz herhangi bir cihazın, aslında şarj olması için bir kablosuz tablet yakınında yani onun manyetik alan kapsamında o kalması gerekir.

Fakat Stanford Universitesindeki Shanhui Fan ve ekibi şarj istasyonundan 1 metre uzaklıktaki cihazı kablosuz şarj edebilecek yeni sistemin ayrıntılarını Nature ‘de yayımladı. Güç aktarımını kesmeden şarj edilirken cihazın etrafında da dolaşabilirsiniz.

Daha iyi Kablosuz Şarjın Anahtarı Quantum Mekaniği Prensiplerinde Gizli!

Eş zamanlı simetri (parity-time simetry) denilen bir kuantum mekaniği prensibi kullanılarak kendini ayarlayan güç akışı ile cihaz şarj ediliyor. yeni teknoloji bağlı bir amplifikatör, verici ve alıcı arasındaki güç akışını otomatik olarak kontrol ediyor. Bir cihaz şarj cihazından uzaklaştıkça, güç seviyeleri, düzgün ve kesintisiz bir akım akışı sağlamak için otomatik olarak ayarlıyor.

Bu teknolojinin tüketici elektroniğine dönüşmesi için daha uzun bir süre var. Araştırma ekibinin deneyleri yalnızca bir LED ampulünün güçlendirilmesini içeriyordu; Gerçek bir telefon veya benzeri bir aygıtı şarj etmek biraz daha çalışılması gerekiyor.

Ancak, bu teşvik edici bir ilk adım olarak görülüyor. Sonunda bu teknoloji daha geniş mesafelerde çalışmak için ince ayar yapmış ve kilit rolü üstlenmiş olabilir.

New Scientist‘e göre ekip başarılı olursa bu teknolojiyi Dünya’nın atmosferinin üstüne yerleştirilecek güneş panellerinde kullanmayı ve güneş enerjisi üretiminin miktarını ve verimliliğini arttırmayı umuyor.