Daimler 5 Dakikada Şarj Etmek istiyor, Daimler’in Gözü Hızlı Şarjda

Daimler’in Gözü Süper Hızlı Elektrikli Araç Şarjında, Hedef 5 Dk.

Daimler, Bir Elektrikli Benz’i 5 Dakikada Şarj Etmek istiyor. Daimlerin Gözü Süper Elektrikli Araçların Şarjına Çevrilmiş Durumda. Daimler 5 Dakikada Şarj Etmek istiyor, Daimler’in Gözü Hızlı Şarjda

Mercedes-Benz’in (ve diğerlerinin) ana şirketi olan Daimler, araçlarının çoğunu elektrikle çalıştırmak için uğraşıyor. Elektrikli araç yarışında en önde yer almayı yada sektörün bu yöne evrildiğini kavrayan şirketlerin başında yer alan daimler; gözünü süper hızlı elektrikli araç şarjına çevirmiş durumda.

Şirketin nihayi hedefi, bir elektrikli Benz’i 5 dakikada şarj etmek.

Fosil yakıtlardan vazgeçmeyi düşünen müşterileri için hala şarj sürelerinin uzun olduğu görüşünde. Bu nedenle Daimler, yalnızca beş dakika içinde bir EV’yi tam olarak şarj etmek için bir yol üzerinde çalışan İsrail girişimi StoreDot‘a para aktarıyor.

Daimler 5 Dakikada Şarj Etmek istiyor. Elektrikli BENZ 5 Dakikada şarj etmek!

Şirket Chelsea FC sahibi Roman Abramovitch ve Samsung da dahil olmak üzere diğer ortaklarla 60 milyon dolar yatırım yaptı.StoreDot tek şarjla 300 mil yol yapan teknoloji – lityum Ion yerine FlashBattery’e harcama yapıyor.

Çok uzak olmayan bir gelecekte EV otomobillere bu teknolojinin getirilmesini umut ediyor. Daimler Volocopter drone taksi projesi gibi daha bir çok projeye bu şekilde yatırımlar yapıyor.