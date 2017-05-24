Mercedes-Benz’in Sahibi Daimler Yeni Pil Fabrikası Kurdu



Mercedes-Benz’in sahibi Daimler, elektrikli araçlar konusunda inanılmaz derecede yatırımlar yapıyor.

Daimler Yeni Pil Fabrikası Kurdu. 80 bin metre karelik bir alanda inşa edilen fabrika sıfır CO2 salınımı yapacak.

Yeni tesis gelecek yıl Haziran Ayında faaliyetlerine başlayacak. 2020 yılına kadar tesiste 1000 çalışan istihdam edilecek.

Elektrikli araçlar bildiğiniz gibi otomobillerin geleceği olarak görülüyor. Amerika’daki TESLA’nın bu alanda yaptığı yatırımlar ile ön plana gelen EV otomobiller ve onların ihtiyaçları. Bu büyük pazarda geride kalmak istemeyen büyük otomobil devlerini daha ciddi yatırımlar yapmaya zorluyor.

Alman otomobil devi Daimler’de; kendi üreteceği elektrikli araçalarının bataryalarını yerel kaynaklar ile üretmenin önemini fark etmiş durumda; Bunu kesinlikle bir başarı faktörü olarak görüyor. Küresel elektrikli araç taleplerine esnek ve verimli bir şekilde hizmet edebilmeyi isteyen Daimler yeni pil fabrikası kurdu ve bu yatırımını önemli bir unsur olarak görüyor.

Daimler Yeni Pil Fabrikası Kurdu – Yeni Tesis Çevreye Duyarlı Olacak!

Yeni pil fabrikası kesinlikle çevreye duyarlı inşa ediliyor. Mercedes yeni tesiste sıfır karbon dioksit salınımı olacağının ve bunu kombine edilmiş bir ısı-elektrik santrali ve güneş enerjisiyle başarılabileceğini belirtti.

Mercedes alternatif enerji kaynakları konusunda oldukça zorlanıyor ve bu konuda California’nın Vivint Solar şirketine yatırımlar yapıyor.

Bu yeni tesis Mercedes için oldukça önemli bir adım. Yukarıda belirttiğim gibi hem TESLA’nın pazarda mutlak hakimiyetine izin vermemek ve hemde TESLA ile olan ortaklığını bir şekilde devam ettirmek istiyor. TESLA Pil ve aktarma organları konusunda MERCEDES’in tedarikçisi konumunda. İşte bu yüzden Mercedes, kendi batarya teknolojisi için başkasına ödemek yerine kendisine yatırım yapıyor.