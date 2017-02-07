Mobil SAMSUNG Tablet Bilgisayar Güvenlik Oyun Tv Otomobil Nasıl Yapılır Donanım Akıllı Cihazlar Yazılım

DataEditor, Gazete Editorial Sistem Yazılımı

7 Şubat 2017 14:33 Yazılım
DataEditor, Gazete Editorial Sistem Yazılımı

DataEditor, Gazete Editorial Sistem Yazılımı, büyük ve küçük ölçekli Gazeteler için Editorial Sistem Çözümü Sunuyor.

Gazete Editorial Sistem Yazılımı arayanlar!

Bir çok ulusal gazete tarafından da tercih edilen Dataeditor Uygulaması, Bir günlük gazetenin tüm operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Gazete Editorial Sistem Yazılımı

Data Editor Nedir ?

Data Editör Database tabanlı bir editör yazılımıdır. İşi haber ve resimle ilgili herkes tarafından  rahatlıkla kullanabilir.

Gazete dediğimiz zaman ilk akla gelen şey  haberler  ve bu haberlere ait resimlerdir. Kullanılan haber ve resimler ,malumunuz  ajanslardan yada gazetelerin kendi muhabirlerinden  yada internet gibi büyük paylaşımlı ortamlardan elde edilir.

Elde edilen haberleri ve resimleri  bir sistem çatısı altında toplanıp editörlere en hızlı ve güvenilir şekilde sunulması  en temel amaçtır. Ayrıca ikinci amaç ise kullanılmış haber ve resimlerin uygun şekilde depo edilmesi ve istendiğinde hızlı bir şekilde bunlara ulaşılmasının sağlanmasıdır.

Gazete Editorial Sistem Yazılımı DataEditor!

Data Editör programı da bu amaçlara yönelik geliştirilmiş database tabanlı Server-Client mimarisi ile çalışan bir yazılımdır.

Bu yazılım sayesinde  ;

Editörler;

Kesinlikle zaman kazanacak, bu program  aracılığıyla gazete çıkarmak için gerekli bütün materyallere rahatlıkla ulaşabileceklerdir . Bu materyalleri istedikleri gibi kullanabileceklerdir .

“Şüphesiz bir gazete editörü için en öncelikli şey  zamandır .”

Data Editör’de Ajanslar Bölümünde Neler Bulabilirsiniz ;

Hali hazırda Anadolu ajansı ,Reuters, Ap, İhlas Haber Ajansı ,Cihan Haber Ajansı  ve Anka Haber Ajansının günlük haberlerinin güncel kategorize edilmiş şekilde  görmeniz mümkün.

Bunu yanında ortak kategoriler dediğimiz ekonomi ,spor ,dış haberler  ile ilgili haberleri  yada bütün ajans haberlerini  bir arada görebilirsiniz .

Hatta isterseniz son 100 haber gibi rakam belirterek sadece son haberleri görmenizde mümkün.

Gelen  haberleri  incelerken ilgili habere ait resimlerin gelip gelmediğini tek tuşla kontrol  edebilirsiniz!

Haberleri  “Tek Tıkla” açıp gerekli düzenlemelerinizi  yapıp  “Editor” sıranıza kayıt edebilir  yada gerekiyorsa doğrudan machintoshlar için sayfa sıralarına gönderebilirsiniz.!

Gelişmiş Fulltext arama motoru sayesinde ister önceki günlere ait ister bugüne ait haberler arasında hızlı arama yapabilirsiniz . İlgili haberleri istediğiniz (rtf, txt yada mac ) formatında kayıt edebilirsiniz. Bu formatlar dışında özel kullanmak istediğiniz format varsa bunları da ilave etmek mümkündür.

Resimler  Bölümünde Neler Bulabilirsiniz?

Bütün resimlere güçlü arama motoru sayesinde ulaşabilir bu resimleri istediğiniz yere export edebilir veya çıktılarını alabilirsiniz .

Resimlere yetki verilecek kişiler tarafından ilave taglar yazılabilir veya bu taglar güncellenebilir .

Kullanılmak için seçilmiş  resimler Photoshop ve benzeri   ilave program kullanımına gerek kalmadan Fotedit  dediğimiz Renk Ayrım servislerinin kullandığı klasörlere  ölçeklendirme yapılarak gönderilebilir.

“Çoklu yazdırma özelliği ile kağıt tasarrufu  fotoedit özelliği ile de Photoshop lisansından  tasarruf sağlarsınız.”

Uygulama ile ilgili diğer detaylara ulaşmak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

gazeteeditor

Ana Sayfa » Yazılım » DataEditor, Gazete Editorial Sistem Yazılımı

Paylaş

Tags Etiketler:,

Benzer Haberler

SAP, CancerLinQ ile Kanser Teşhis ve Tedavisinde Yeni Dönem Başlattı!

SAP, CancerLinQ ile Kanser Teşhis ve Tedavisinde Yeni Dönem Başlattı!

Twitter Keşfet Özelliğini iOS Kullanıcıları İçin Devreye Aldı

Twitter Keşfet Özelliğini iOS Kullanıcıları İçin Devreye Aldı

GarageBand ve Logic Pro X Müzik Uygulamalarına Önemli Güncellemeler Geliyor

GarageBand ve Logic Pro X Müzik Uygulamalarına Önemli Güncellemeler Geliyor