DataEditor, Gazete Editorial Sistem Yazılımı

DataEditor, Gazete Editorial Sistem Yazılımı, büyük ve küçük ölçekli Gazeteler için Editorial Sistem Çözümü Sunuyor.

Gazete Editorial Sistem Yazılımı arayanlar!

Bir çok ulusal gazete tarafından da tercih edilen Dataeditor Uygulaması, Bir günlük gazetenin tüm operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Data Editor Nedir ?

Data Editör Database tabanlı bir editör yazılımıdır. İşi haber ve resimle ilgili herkes tarafından rahatlıkla kullanabilir.

Gazete dediğimiz zaman ilk akla gelen şey haberler ve bu haberlere ait resimlerdir. Kullanılan haber ve resimler ,malumunuz ajanslardan yada gazetelerin kendi muhabirlerinden yada internet gibi büyük paylaşımlı ortamlardan elde edilir.

Elde edilen haberleri ve resimleri bir sistem çatısı altında toplanıp editörlere en hızlı ve güvenilir şekilde sunulması en temel amaçtır. Ayrıca ikinci amaç ise kullanılmış haber ve resimlerin uygun şekilde depo edilmesi ve istendiğinde hızlı bir şekilde bunlara ulaşılmasının sağlanmasıdır.

Gazete Editorial Sistem Yazılımı DataEditor!

Data Editör programı da bu amaçlara yönelik geliştirilmiş database tabanlı Server-Client mimarisi ile çalışan bir yazılımdır.

Bu yazılım sayesinde ;

Editörler;

Kesinlikle zaman kazanacak, bu program aracılığıyla gazete çıkarmak için gerekli bütün materyallere rahatlıkla ulaşabileceklerdir . Bu materyalleri istedikleri gibi kullanabileceklerdir .

“Şüphesiz bir gazete editörü için en öncelikli şey zamandır .”

Data Editör’de Ajanslar Bölümünde Neler Bulabilirsiniz ;

Hali hazırda Anadolu ajansı ,Reuters, Ap, İhlas Haber Ajansı ,Cihan Haber Ajansı ve Anka Haber Ajansının günlük haberlerinin güncel kategorize edilmiş şekilde görmeniz mümkün.

Bunu yanında ortak kategoriler dediğimiz ekonomi ,spor ,dış haberler ile ilgili haberleri yada bütün ajans haberlerini bir arada görebilirsiniz .

Hatta isterseniz son 100 haber gibi rakam belirterek sadece son haberleri görmenizde mümkün.

Gelen haberleri incelerken ilgili habere ait resimlerin gelip gelmediğini tek tuşla kontrol edebilirsiniz!

Haberleri “Tek Tıkla” açıp gerekli düzenlemelerinizi yapıp “Editor” sıranıza kayıt edebilir yada gerekiyorsa doğrudan machintoshlar için sayfa sıralarına gönderebilirsiniz.!

Gelişmiş Fulltext arama motoru sayesinde ister önceki günlere ait ister bugüne ait haberler arasında hızlı arama yapabilirsiniz . İlgili haberleri istediğiniz (rtf, txt yada mac ) formatında kayıt edebilirsiniz. Bu formatlar dışında özel kullanmak istediğiniz format varsa bunları da ilave etmek mümkündür.

Resimler Bölümünde Neler Bulabilirsiniz?

Bütün resimlere güçlü arama motoru sayesinde ulaşabilir bu resimleri istediğiniz yere export edebilir veya çıktılarını alabilirsiniz .

Resimlere yetki verilecek kişiler tarafından ilave taglar yazılabilir veya bu taglar güncellenebilir .

Kullanılmak için seçilmiş resimler Photoshop ve benzeri ilave program kullanımına gerek kalmadan Fotedit dediğimiz Renk Ayrım servislerinin kullandığı klasörlere ölçeklendirme yapılarak gönderilebilir.

“Çoklu yazdırma özelliği ile kağıt tasarrufu fotoedit özelliği ile de Photoshop lisansından tasarruf sağlarsınız.”

Uygulama ile ilgili diğer detaylara ulaşmak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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