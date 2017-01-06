Dell Canvas 27, Dokunmatik Akıllı Çalışma Alanı Sunuyor

Dell Dokunmatik Akıllı Masa konseptinin en yenisi Canvas 27!

Dell Canvas 27, Sanatçılara, video editörlerine ve diğer yaratıcı türlerin teknolojiden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmacak yenilikçi bir tasarım.

Her yıl düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) bu yıl Dell, PC’leri yeniden tanımlayan ve dünyada ilk kez kullanıcılarla buluşan birçok yeniliği tanıttı.Dünyanın en küçük InfinityEdge ekranlı 13-inç 2’si 1 arada bilgisayarı ödüllü XPS portföyüne katıldı. XPS ve Precision serilerine, tam frekans aralıklı, yüksek kaliteli sesine sahip dünyanın ilk Hepsi Bir Arada PC’leri eklendi.

Dell UltraSharp 32 Ultra HD 8K Monitör, dünyanın ilk 32 inç 8K ekranı tanıtılırken, dünyanın ilk dokunma ve kalem becerilerine sahip yatay akıllı çalışma alanı Dell Canvas 27 ve dünyanın en güçlü ve ilk VR uyumlu mobil çalışma istasyonu Dell Precision 7720 tüketicilerle buluştu.

Dünyanın ilk dokunma ve kalem becerilerine sahip yatay akıllı çalışma alanı Dell Canvas 27 ile Düşünce Hızında Çalışın!

2014 yılında Dell akıllı masa konsepti olarak başlayan çalışmalar Dell Canvas 27’ye dönüştü.

Bu yeni kategori, içerik geliştiriciler ve tasarımcılar için kreatif üretkenliği artıran akıllı çalışma alanı teknolojisini kapsıyor. 27-inç QHD akıllı çalışma alanı, masaüstünde açılı veya düz olarak kullanılabiliyor. Böylece profesyoneller kalemle kâğıt üzerinde yaparcasına doğal bir şekilde düşüncelerini ve fikirlerini yaratabiliyor, iletebiliyor ve ifade edebiliyorlar.

Örneğin dokunma, dijital kalem ve totem kullanımı yoluyla Dell Canvas 27, çizim sürecini dijital iş akışının bir parçası haline dönüştürüyor ve uyumu artırıyor.

Dell Canvas 27 Galeri

Neredeyse tüm Windows 10 tabanlı masaüstü, dizüstü bilgisayarlar veya AIO’larla (Hepsi Bir Arada) çalışan Dell Canvas 27, herkesin içindeki yaratıcı dehayı ortaya çıkarmak için aralarında Adobe, Autodesk, AVID, Dassault Systems, Microsoft ve SolidWorks’un de bulunduğu ortakların yazılım çözümlerine sorunsuz bir şekilde bağlanıyor.

Sanatçılara, video editörlerine ve diğer yaratıcı türlerin teknolojiden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için yenilikçi yeni tasarımlar görüyoruz. Yeni Dell Canvas bu araçlardan biridir. Çizim masası gibi önünüzde neredeyse düz duracak şekilde tasarlanmış, bir çizim yüzeyi ve 27 inçlik büyük ikincil bir ekranın birleşimidir. Yerleşik ekran QHD, 2,560×1,440 piksel çözünürlük anlamına geliyor.

Fiyat ve Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Canvas 27 için henüz belirlenmiş bir fiyat yok, ancak Dell, maliyetini 2.000 $ ‘dan daha düşük olacağını tahmin ediliyor ve Mart ayının sonunda kullanıma sunulması planlanıyor.



Cnet