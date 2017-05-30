Dell Inspiron 27 7000 Hepsi Bir Arada VR için Hazır

Dell Masaüstüne VR Deneyimini Taşıyacak Oyun Bilgisayarını Duyurdu!

Dell Inspiron 27 7000 Hepsi Bir Arada VR için Hazır.

VR desteğini sunan hepsi bir arada yani all-in-one masaüstü bilgisayar arayanlar için güzel bir çözüm şimdi var.

Dell, bu ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir makineyi, Inspiron 27 7000 ‘i Computex 2017‘de duyurdu.Artık pikselleri bir Oculus Rift veya HTC Vive‘ye itmek için ihtiyaç duyacağınız tüm bağlantı noktalarını sahip bir makina var.

En baz modelinde AMD’nin Radeon RX560 modeli kullanılıyor ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Ancak VR’ye girmek istiyorsanız, muhtemelen RX580’i modelini tercih etmeye değer.

Dell Inspiron 27 7000

Dell Inspiron 27 7000 XPS serisinden tasarım ipuçları içeriyor ve 27 inçlik IPS ekranlı bir monitör ile geliyor. Sanal dünyanın derinliklerinde bir tur atmak, VR dünyasına girmek için sabırsızlananlara bu makineye göz atmak isteyebilirler.

Benzer şekilde, şirket daha küçük bir gövdede benzer bir tasarıma sahip olan daha ucuz bir AIO (all-in-one), Inspiron 24 5000’i de çıkarıyor. bu model ise 23.8 inç IPS ekranla sunuluyor. Biraz fazladan para ödeyerekte stüdyo tipi kullanımlar için dokunmatik versiyonlarını da seçebilirsiniz.

Kişiye Özel Kurulum Seçenekleri Sunuluyor.

Şirket her zamanki gibi CPU, RAM ve HDD kapasitesini sizin seçmenize izin veriyor ancak grafik kartı bu seçimler arasında yer almıyor. Mevcut olan tek seçenek 4GB RAM’e sahip Radeon RX560.

Dell Inspiron 24 5000 yurtdışında bugün satışa sunuluyor. Fiyatı ise 700$.

Del Inspiron 27 7000 ise henüz ne zaman satışa sunulacağı açıklanmış değil.

Engadget