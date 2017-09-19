Dell Inspiron Gaming 7567, Öğrencilere Özel Yetenekli Dizüstü

Öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun Dell Inspiron Gaming 7567

Dell Inspiron Gaming 7567, Yetenekli ve Güçlü Dizüstü Satışta…

Hem oyun hem de okul uygulamaları için eşsiz bir deneyim sunan Dell Inspiron 15, 7. nesil Intel Core i7 işlemci ve SSD depolama seçeneğiyle öğrencilerin en sevdiği dizüstü bilgisayar haline geliyor

Okulların açıldığı günlerde öğrencilerin en fazla ihtiyaç duyduğu teknolojik cihazların başında yetenekli bir dizüstü bilgisayar geliyor. Hem okul uygulamalarını hem de oyunları yüksek hızda çalıştırarak en iyi performansı sunan Dell Inspiron 15; uygun fiyatlarla Türkiye’deki kullanıcılarla buluşuyor.

Dell Inspiron Gaming 7567 – Yeni Inspiron Gaming Serisi

Dell’in, herkes için oyun konseptiyle portföyüne eklediği yeni Inspiron Gaming serisi; oyunculara daha makul bir fiyat aralığında ve kutudan çıktığı gibi oyuna hazır sistemler sunuyor. Dell Inspiron Gaming serisi, uygun fiyatlarla Vatan ve Hepsiburada.com ’da tüketicilerle buluşuyor.

Özel ön ve arka termal çıkışlar, ikili fan, büyük boy borular ve ısı eşanjörleri, kesintisiz uzun oyun seansları için her bir bileşeni serin tutmakla görevli

7. nesil Intel dört çekirdekli işlemciler ve aralarında NVIDIA GeForce GTX 1050 ile 1050Ti’nin de bulunduğu NVIDIA Pascal grafik kartlarıyla gerçekçi gölgelere, dokulara ve efektlere sahip keskin ve detaylı oyun görüntüleri sağlıyor

Işık yansımasını önleyen ultra yüksek çözünürlüklü ekran ise çok ışıklı ortamlarda bile netlik sunuyor.

Waves MaxxAudio Pro, dizüstü bilgisayarın hoparlör bölmelerinden ve derin bas hoparlöründen en iyi şekilde yararlanan; ses kontrolü ve ayarı sağlayarak, müzik ve video parçalarına göz alıcı bir boyutluluk kazandırıyor

74 WHr¹ güce sahip derin yedek pil, şarj aralarında oyuncuları daha uzun süre oyunda tutuyor veya daha fazla art arda izleme olanağı sağlıyor

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