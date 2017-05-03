Dell Wyse 3040 Satışa Çıktı, Özellikleri ve Satış Fiyatına Şaşıracaksınız!

Dell’in Sınıfının En Hafif ve En Güçlü Wyse 3040 İnce İstemcisi Türkiye’de

Dell Wyse 3040 Satışa Çıktı, Özellikleri ve Satış Fiyatına Şaşıracaksınız!

Sanal masaüstü ortamlarında birden fazla işlem için tasarlanmış sektörün tek ve en güçlü giriş düzeyi Intel x86 dört çekirdeğe sahip ince istemcisi, üstün performans ve WQXGA çift ekran özelliğinin yanı sıra güçlü bağlantı seçenekleri sunuyor

Dell, üstün performans ve yönetilebilirlik sunan giriş seviyesindeki en hafif ve en güçlü ince istemcisini kullanıcılarla buluşturuyor. Sektörün en güçlü giriş seviyesindeki ince istemcisi yeni Wyse 3040, güçlü bağlantı seçenekleri ve Wyse ThinOS ile ThinLinux işletim sistemleri arasında seçim şansı da sunuyor. Citrix, Microsoft ve VMware sanal çalışma alanı ortamları ile uyumlu olan cihaz, oldukça güvenli ve yönetimi kolay olan kullanım sağlıyor.

Günümüzde işgücü, güvenli bir ortamda yenilikler üretme, iş birliği yapma ve bilgi paylaşmasına olanak tanıyan son derece verimli, güçlü sistemlere ve araçlara erişmek ihtiyacı yaratıyor. Dell Geleceğin İşgücü Araştırması ‘na göre Y kuşağının yüzde 70’inden fazlası, işbirlikçi, üretken ve verimli bir çalışma ortamı için gelişmiş teknolojinin şart olduğunu düşünüyor. Wyse 3040 ince istemci, sıkı düzenlemelere sahip perakende, finans, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi sektörlerin de arasında bulunduğu bir dizi sektörde müşterilerin temel üretkenliği ve hafif çok görevli işleri yerine getirmeleri için ekonomik bir uç nokta çözümü ortaya koyuyor.

Sadece 240 gram ağırlığındaki yeni ince tasarımıyla Wyse 3040, 2 GB’a kadar DDR3 RAM’i ve 8 GB’a kadar flashı destekleyen Intel Atom 1,44 GHz dört çekirdekli işlemci içeren, ilk giriş seviyesindeki ince istemci olmasıyla, hafif multimedya kullanımları ve yerel uygulama faaliyetleri için ideal bir çözüm sunuyor.

Dell Wyse 3040 Özellikleri

Diğer öne çıkan özellikleri ise;

İşletim Sistemi Seçimi: Wyse 3040, ultra güvenli, virüslere karşı korumalı Wyse ThinOs yazılımı ile geliyor. Kullanıcılar, Haziran ayından itibaren Dell tarafından ince istemci ortamları için daha da güçlendirilen; ayrıca optimize edilen SUSE Linux’a dayanan bir ince istemci-optimize yazılım olan Wyse ThinLinux’u da seçebilecekler.

Wyse 3040, ultra güvenli, virüslere karşı korumalı Wyse ThinOs yazılımı ile geliyor. Kullanıcılar, Haziran ayından itibaren Dell tarafından ince istemci ortamları için daha da güçlendirilen; ayrıca optimize edilen SUSE Linux’a dayanan bir ince istemci-optimize yazılım olan Wyse ThinLinux’u da seçebilecekler. Güçlü Bağlanabilirlik Özelliği: İş ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli çevresel eklentiyi ve ağ bağlantısını destekleyen Wyse 3040 ince istemci; iki DisplayPort arayüz, çift dijital ekran (2560×1600) desteği; kablolu ve kablosuz 802.11ac seçenekleri ve biri yüksek hızda bağlantı için USB 3.0 olmak üzere dört USB bağlantı portu içeriyor.

Kolay Yönetilebilirlik: Dell, on binlerce cihaza ölçeklenebilir; sağlam, kurumsal seviyede yönetilebilirlik sunmak için tam bir şirket içi, şirket dışı ve otomatik yönetim yazılımı seçenekleri seti sunuyor. Kutudan çıktığı gibi kolay otomatik kurulum; yapılandırma ve yönetim için Wyse Cihaz Yöneticisi ve Bulut İstemci Yöneticisi, BT ekiplerine tek ve sezgisel bir konsol üzerinden uzaktan yapılandırma ve politika yönetimi olanağı sağlıyor.Wyse 3040 ince istemci, aralarında Citrix XenDesktop, Microsoft RDS ve VMware Horizon’un da bulunduğu tüm önemli sanallaştırma yazılımı aracıları ile uyumluluk gösteriyor. WMware Blast Extreme uzaktan protokolü, Haziran 2017 itibariyle ThinLinux tabanlı versiyonlar üzerinde de destekleniyor.

Dell Wyse 3040 Satış Fiyatı

Wyse 3040 ince istemci, Türkiye’de 1.250 liradan başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

Dell Wyse 5060

Dell