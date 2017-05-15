Desmos Online Grafik Hesap Makinesi, Matematik Öğrencilerine ÖZEL

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Matematik öğrencilerinin sıklıkla kullandıkları TI-84 Grafik Hesap Makinesi benzeri cihazların yerine yeni bir online alternatif geldi. Üstelik tamamen ücretsiz. Smarter Balanced konsorsiyumu tarafından yürütülen internet sitesi üzerinden ABD’nin 14 Eyaletindeki öğrenciler için geliştirilen; TI-84 benzeri Grafik Hesaplamalarını yapabilecekleri online hesap makinesini kullanabilirler.

Desmos CEO’su Eli Luberoff’un Quartz‘a yaptığı açıklamada “Öğrencilerin artık bu yetersiz, güçsüz cihazları satın almamaları gerektiğin düşünüyoruz” dedi.

Desmos hesap makinesi doğrudan değerlendirmelerin içine gömülecek, yani öğrenciler harici bir cihaza ihtiyaç duymadan testler sırasında erişebilecekler. Yıl boyunca 6-8 sınıflardaki öğrenciler ve lisede okuyanlar içinde kullanılabilir olacak.

Desmos Online Grafik Hesap Makinesi Şimdi Çok daha iyi!

Desmos hesap makinesi, TI-84 veya diğer cihazlardan daha ileri seviyededir ve daha akıllı bir arayüz, canlı grafik güncelleme ve akıllı telefon, tablet veya başka bir bağlı cihaz aracılığıyla ücretsiz erişim sunar. Smarter Balanced kör ve görme engelliler içinde erişilebilirlik özellikleri sunuyor. Şirket 146 Ülkeden aylık 300.000 saatlik kullanım olduğunu söylüyor.

TI grafik hesap makinesi pazarında tekel durumundaydı. Desmos’un hesap makinesi uygulaması 2011 yılından beri kullanılıyor ve gittikçe gelişiyor.

Bunu, dünyanın en büyük eğitim şirketi olan Pearson PLC’nin destekliyor, enVision lise matematik programı için kullanıyor. Birçok çevrimiçi grafik hesap makinesi mevcut, Ancak eğitimciler testler sırasında bunlara izin vermek konusunda çoğu zaman isteksizler.

Texas Instrument’ten Peter Balyta’nın Bloomberg‘e verdiği demeçte “Ürünlerimiz, öğrencilerin sınıfta ihtiyaç duydukları özellikleri, akıllı telefonlar, tabletler ve internet erişimi ile birlikte dikkat dağıtıcı veya güvenlik kaygısı olmayacak şekilde içeriyor” dedi.

Tüm bunlar göz önüne alındığında öğrencilerin derste, hesap makinesi uygulamasını kullanabileceği ve bir TI-84 veya başka bir hesap makinesinde bir paket harcamanıza gerek kalmadan, testler sırasında aynı teknolojiye erişebileceği anlamına geliyor.