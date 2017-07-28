Destiny 2 PC Beta 28 Ağustos’ta Başlıyor
Destiny 2’nin konsol testinden sonra PC testi de başlıyor.
Destiny 2 PC Beta 28 Ağustos’ta Başlıyor.
Geçtiğimiz hafta konsol beta sürümü yapılan Destiny 2‘nin şimdi de PC kullanıcıları için Beta sürümü yayımlanıyor.
BetaTest fırsatında ön sipariş veren kullanıcılar daha önce kullanma fırsatına sahip olacaklar. 29 Ağustos’ta tüm kullanıcıların kullanımına açılasak sürümü, ön siparişle alanlar 28 Ağustos’tan itibaren deneme fırsatına kavuşacak.
Bungie ayrıca minimum ve önerilen özellikleri ve ayrıca satın alınabilecek donanımlar hakkında güncel bir yükseltme olacağı yönünde bir öneri yayınladı.
Destiny 2 PC Beta Minimum Özellikler:
CPU
- Intel – Core i3-3250
- AMD – FX-4350
GPU
- Nvidia – GeForce GTX 660 2GB
- AMD – Radeon HD 7850 2GB
RAM
- 6GB
Destiny 2 PC Beta Tavsiye Edilen Özellikler:
CPU
- Intel – Core i5-2400
- AMD – Ryzen R5 1600X
GPU
- Nvidia – GeForce GTX 970
- AMD – Radeon R9 390
RAM
- 8GB
Oyun 6 Eylül’de resmen başlıyor ve Bungie, önceki beta ile ilgili diğer ayrıntıları veya istatistikleri açıklamazken, önceden sipariş vermek isteyen insanlar için başka bir ilan yayınladı. Erken ödeme yapan herkesi bekleyen egzotik tüfeği “Coldheart”‘ta cabası.
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