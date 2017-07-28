Destiny 2 PC Beta 28 Ağustos’ta Başlıyor

Destiny 2’nin konsol testinden sonra PC testi de başlıyor.

Destiny 2 PC Beta 28 Ağustos’ta Başlıyor.

Geçtiğimiz hafta konsol beta sürümü yapılan Destiny 2‘nin şimdi de PC kullanıcıları için Beta sürümü yayımlanıyor.

BetaTest fırsatında ön sipariş veren kullanıcılar daha önce kullanma fırsatına sahip olacaklar. 29 Ağustos’ta tüm kullanıcıların kullanımına açılasak sürümü, ön siparişle alanlar 28 Ağustos’tan itibaren deneme fırsatına kavuşacak.

Bungie ayrıca minimum ve önerilen özellikleri ve ayrıca satın alınabilecek donanımlar hakkında güncel bir yükseltme olacağı yönünde bir öneri yayınladı.

Destiny 2 PC Beta Minimum Özellikler:

CPU Intel – Core i3-3250

AMD – FX-4350 GPU Nvidia – GeForce GTX 660 2GB

AMD – Radeon HD 7850 2GB RAM 6GB

Destiny 2 PC Beta Tavsiye Edilen Özellikler:

CPU Intel – Core i5-2400

AMD – Ryzen R5 1600X GPU Nvidia – GeForce GTX 970

AMD – Radeon R9 390 RAM 8GB

Oyun 6 Eylül’de resmen başlıyor ve Bungie, önceki beta ile ilgili diğer ayrıntıları veya istatistikleri açıklamazken, önceden sipariş vermek isteyen insanlar için başka bir ilan yayınladı. Erken ödeme yapan herkesi bekleyen egzotik tüfeği “Coldheart”‘ta cabası.



