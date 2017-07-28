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Destiny 2 PC Beta 28 Ağustos’ta Başlıyor

28 Temmuz 2017 - 12:59 Oyun Dünyası
Destiny 2 PC Beta 28 Ağustos’ta Başlıyor

 

Destiny 2’nin konsol testinden sonra PC testi de başlıyor.

Destiny 2 PC Beta 28 Ağustos’ta Başlıyor.

Geçtiğimiz hafta konsol beta sürümü yapılan Destiny 2‘nin şimdi de PC kullanıcıları için Beta sürümü yayımlanıyor.

BetaTest fırsatında ön sipariş veren kullanıcılar daha önce kullanma fırsatına sahip olacaklar. 29 Ağustos’ta tüm kullanıcıların kullanımına açılasak sürümü, ön siparişle alanlar 28 Ağustos’tan itibaren deneme fırsatına kavuşacak.

Bungie ayrıca minimum ve önerilen özellikleri ve ayrıca satın alınabilecek donanımlar hakkında güncel bir yükseltme olacağı yönünde bir öneri yayınladı.

Destiny 2 PC Beta Minimum Özellikler:

CPU

  • Intel – Core i3-3250
  • AMD – FX-4350

GPU

  • Nvidia – GeForce GTX 660 2GB
  • AMD – Radeon HD 7850 2GB

RAM

  • 6GB

Destiny 2 PC Beta Tavsiye Edilen Özellikler:

CPU

  • Intel – Core i5-2400
  • AMD – Ryzen R5 1600X

GPU

  • Nvidia – GeForce GTX 970
  • AMD – Radeon R9 390

RAM

  • 8GB

Oyun 6 Eylül’de resmen başlıyor ve Bungie, önceki beta ile ilgili diğer ayrıntıları veya istatistikleri açıklamazken, önceden sipariş vermek isteyen insanlar için başka bir ilan yayınladı. Erken ödeme yapan herkesi bekleyen egzotik tüfeği “Coldheart”‘ta cabası.

 

 

 

Bungie

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