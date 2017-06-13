Destiny 2 PC ve KONSOL Sürümleri (PS4 ve Xbox One) Çıkış Tarihleri

Destiny 2 Xbox One, PS4 ve PC Sürümleri için Çıkış Tarihleri

Destiny 2 çıkış tarihi doğrulandı, PC ve Konsol Sürümleri Ne Zaman Geliyor? Destiny 2 PC ve Konsol Sürümleri Ne Zaman Geliyor? Belli Oldu! Destiny 2 Xbox One, Destiny 2 PS4 ve Destiny 2 PC Sürümlerinin Çıkış Tarihi. Destiny 2 PC ve KONSOL (PS4 ve Xbox One) Sürümleri Çıkış Tarihleri ?

Konsol sürümleri Xbox One ve PS4 için çıkış tarihi 6 Eylül 2017 tarihi belirlenirken, PC için 24 Ekim 2017 tarihi çıkış tarihleri olarak belirlendi.

Sony E3 2017 basın toplantısında Destiny 2’nin yeni fragmanı yayımlandı ve Bungie oyunu ne zaman başlatacağını açıkladı.

Destiny 2 Pc ve Konsol Sürümleri Ne Zaman Geliyor?

Destiny 2 Official “Our Darknest Hour”

Oyun resmi olarak PS4 ve Xbox One’da 6 Eylül’de piyasaya çıkacak ve 24 Ekim’deki PC sürümünün çıkışından önce gerçekleşecek ancak hepsi bu değil. Ön sipariş betaları konsollarda daha erken başlıyor.

Destiny 2 PC ve Konsol Sürümleri Çıkış Tarihleri Belli Oldu

Ön sipariş tarihleri?

18 Temmuz 2017 PS4

19 Temmuz 2017 Xbox One

21 Temmuz 2017 Open Beta PS4 ve Xbox One

23 Temmuz 2017 Open Beta Bitiş Tarihi

Ağustos 2017 sonunda PC Beta

Çıkış Tarihleri ise

6 Eylül PS4 ve Xbox One

24 Ekim PC Sürümü

Destiny 2 Official PlayStation Exclusive Content Trailer – Destiny 2 PS4 Fragmanı

Save the dates for the Destiny 2 BETA starting July 18th. pic.twitter.com/il0R4GdDGc — Bungie (@Bungie) 13 Haziran 2017