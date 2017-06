Destiny 2 PC ve KONSOL Sürümleri (PS4 ve Xbox One) Çıkış Tarihleri

Destiny 2 çıkış tarihi doğrulandı, PC ve Konsol Sürümleri Ne Zaman Geliyor? Destiny 2 PC ve Konsol Sürümleri Ne Zaman Geliyor? Belli Oldu! Destiny 2 Xbox One, Destiny 2 PS4 ve Destiny 2 PC Sürümlerinin Çıkış Tarihi. Destiny 2 PC ve KONSOL (PS4 ve Xbox One) Sürümleri Çıkış Tarihleri ?

Konsol sürümleri Xbox One ve PS4 için çıkış tarihi 6 Eylül 2017 tarihi belirlenirken, PC için 24 Ekim 2017 tarihi çıkış tarihleri olarak belirlendi.

Sony E3 2017 basın toplantısında Destiny 2’nin yeni fragmanı yayımlandı ve Bungie oyunu ne zaman başlatacağını açıkladı.

Destiny 2 Official “Our Darknest Hour”

Oyun resmi olarak PS4 ve Xbox One’da 6 Eylül’de piyasaya çıkacak ve 24 Ekim’deki PC sürümünün çıkışından önce gerçekleşecek ancak hepsi bu değil. Ön sipariş betaları konsollarda daha erken başlıyor.

Ön sipariş tarihleri?

Çıkış Tarihleri ise

Destiny 2 Official PlayStation Exclusive Content Trailer – Destiny 2 PS4 Fragmanı

Save the dates for the Destiny 2 BETA starting July 18th. pic.twitter.com/il0R4GdDGc

— Bungie (@Bungie) 13 Haziran 2017