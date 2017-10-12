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Avrupa’nın Çılgın Temiz Enerji ADASI Projesine Göz Atın

12 Ekim 2017 - 15:00 Güncel Teknoloji
Avrupa’nın Çılgın Temiz Enerji ADASI Projesine Göz Atın

Denizin Ortasında oluşturulacak ve Temiz Enerji Kaynaklarının Kullanılacağı YAPAY ADA 

Avrupa’nın Çılgın Temiz Enerji ADASI Projesine Göz Atın.

Avrupa’da Denizin Ortasına İnşa Edilecek DEV Temiz ENERJİ ADASI… Avrupalılar denizin ortasında dev bir temiz enerji adası inşa ediyorlar.

Avrupalılar, Kuzey Denizi’nin ortasında dev bir yapay ada üzerinde çalışıyorlar. 6 km2 olacak yapay enerji adada 80.000 Avrupalı ​​için yeşil enerji sağlama görevini 7.000 rüzgar türbini yapacak.
Adada bir havaalanı ve limanda yer alacak ve maliyeti ise 1.45 milyar dolar.

Temiz Enerji ADASI

Temiz Enerji ADASI TenneT

 

 

TNW

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