DJI Zenmuse X7 6K Drone Kamerası Duyurdu, Sinema Sektörüne ÖZEL!

DJI Zenmuse X7 6K Drone Kamerası Sinema Sektörüne Farklı Bir Açı Sunacak

DJI Zenmuse X7: Sinema Sektörüne Özel 6K Drone Kamerası. DJI Zenmuse X7 6K Drone Kamerası Duyurdu, Sinema Sektörüne ÖZEL Çözüm hakkında detaylar burada!

DJI Zenmuse X7 ile havada keskin ve yüksek kaliteli bir RAW video çekimi yapabilirsiniz. Şimdilik drone’larla film çekebilirsiniz. Ancak bu drone kameraların film yapımı için ideal olduğu anlamına da gelmiyor.

Yüksek kaliteli objektifleri bir yana bırakırsak, yerde gördüğünüz profesyonel film kameralarının çözünürlük ve görüntü kalitesine nadiren sahip oluyorlar. Ancak; DJI bu durumu düzeltmeye çalışıyor.

Pro-Drone sinematografisi için ayarlanan ilk süper 35 Dijital kamera olarak lanse edilen Zenmuse X7’i resmen duyurdu.

DJI Zenmuze X7, Geniş sensörü, düşük ışıkta bile bol ayrıntıyla net bir görüntü, düzenleme-hazır video vaat eden 14 durak dinamik aralıkla 6K RAW video (CinemaDNG formatında) çekmenizi sağlıyor. İyi Bir film kalitesinde önemli rol oynayan ayrıntılar bunlar.

X7, ana lensleri taşımak için üretilmiş özel bir montaj sistemine güveniyor. 16mm, 24mm, 35mm ve 50mm objektif seçenekleriniz var, bunların hepsinde maksimum f / 2.8 diyafram açıklığı bulunuyor.

Hangi mercek kullandığınıza bakmaksızın daha yakın çekimlerde ve benzeri bir alanlarda söz konusu derinliği elde edebilirsiniz.

Yazılım, optiklerin kendisi kadar önemli bir rol oynayabilir. Video Düzenleme tarafında daha fazla esneklik sağlamak için bir Sinema Renk Sistemi var ve yeni bir mod; bilginin korunmasına yardımcı olmak için film kameralarının davranışını taklit ediyor.

DJI Zenmuse X7 6K Drone Kamerası Satış Fiyatı

Tahmin edebileceğiniz gibi havadan görüntüleme hiçte ucuza gelmeyecek. Zenmuse X7’nin kendisi 2.699 dolar. 50 mm lens 1.299 dolar. Muhtemelen bu seriyi tamamlayacak 4 lens paketlisini almak isteyecekler toplam 4.299 dolar ödemek durumunda kalacak. X7 Kasım ayında teslimatlara başlayacak.