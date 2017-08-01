Doludan Zarar Gördüm Kaskom Yok Ne Yapmalıyım? İşte DETAYLAR

Hasar sahipleri gerek evi gerekse sahip olduğu araçlar için hasar tespit çalışmalarına girişti. Sigorta şirketinde hasar dosyası açtıranlar ise birkaç hafta sonrasına ancak randevu alabilmeye başladı. Gerek kaskolu gerek kaskosuz araçları kabul eden servisler de, araç koyacak yer kalmayınca randevu verip vatandaşları geri göndermeye başladı. Servislerde özellikle cam, far ve aynada karaborsa oluştu. Özellikle ithal otomobil sahiplerine sadece cam ve ayna değişimi için bile bir ay sonrasına gün verilmeye başladı.