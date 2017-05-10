Akıllı Telefonla Dişlerinizi Beyazlatmak Mümkün, Dr. White Deneyin!

Akıllı Telefonla Dişlerinizi Beyazlatmak Mümkün, Akıllı Diş Beyazlatma Cihazı.

Akıllı telefonla dişlerinizi beyazlatmak mümkün mü? Mümkün tabi ki. Patenli teknoloji kullanan Dr. White ilginizi çekebilir.

Çay, kahve, sigara ve düzenli olarak dişleri fırçalamamak, dişlerin hızla sarartmasına neden oluyor. Pharma Plant güvencesiyle Türkiye’ye getirilen Patentli Dr. White Akıllı Diş Beyazlatma Cihazı Teknolojisi ile hiçbir elektronik enerji aksamına ihtiyaç duymadan dişler beyazlıyor.

Dr. White, akıllı telefon, tablet ya da USB girişe sahip herhangi bir cihaza takıldığı anda beyazlatma işlemini için çalışır duruma geliyor. Paketten çıkan ve her telefona uyumlu kabloyu ya da USB girişini ister telefona ister bilgisayara taktıktan sonra, yine kutudan çıkan diş beyazlatma jelini dişlere uygulayarak diş hekimlerinin de kullandığı LED ışık sistemi ile aparatı dişlere yerleştirmek ve 10 dakika beklemek yeterli.

Hidrojen peroksit içermeyen diş beyazlatma jeli, doğal yapılı bileşenler sayesinde insan sağlığına olumsuz bir etkide bulunmuyor.

Dr. White Akıllı Diş Beyazlatma Cihazı Satış Fiyatı.

149.90 TL

Dr.White