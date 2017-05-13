Dünyanın ilk Drone Atlayışı Gerçekleştirildi, Drone JUMP Videosu!

Dünyada Bir İlk Drone JUMP, Oda Gerçekleşti.

Drone Atlayışı Gerçekleştirildi, Drone JUMP Videosunu Mutlaka izleyin!

Drone Jump, bir spor haline gelir mi? tm bilemiyorum ama insan taşıyabilecek kadar güçlü drone’ların yapılmasından sonra bunun denenmesi an meselesiydi. Şimdi o da oldu.

Dünyanın Drone‘dan atlayarak yapılan ilk gökyüzü dalışı bu. Drone’dan Skydive!

Tipik tüketici amaçlı quadcopter drone’lardan farklı olarak, Letonya’daki Aerones, ağır yükleri taşıyabilen büyük UAV’ler konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Geçen yıl, YouTuber Kaspars Balamovskis’i bu büyük kaldırıcıları kullanarak Droneboarding yani snowboard yapma cesareti göstermişti.

Drone JUMP – Drone Atlayışı

Bugün ise yeni yayımlanan video da bu ağır kaldırıcılar kullanılarak gökyüzünden skydive yapıldı. Aerones’in 28 Rotorlu Drone’u skydiver Ingus Augustkalns’u bir kulenin üzerinden alıyor ve 330 metre yüksekliğe çıkartıyor. Bu sıradışı video dünyanın drone’dan yapılan ilk gökyüzü atlayışı olarak kayıtlara geçti.

DroneBoarding