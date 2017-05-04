Qualcomm: Drone’lar LTE Bağlantısı ile Kontrol Edilebilir

Qualcomm’a göre Drone LTE Bağlantısı ile kontrol edebilir.

Drone’lar LTE Bağlantısı ile Kontrol Edilebilir mi? Bu sorunun cevabını Qualcomm’un çalışması verdi.

Robotik Uçan Sevimli Cihazlarımız Drone’lar yakında sürekli internete bağlı olacak. Drone’ların sürekli internet bağlantısı ihtiyaçları giderek artıyor. Canlı yayınlar, kontrol bilgileri ve bunun gibi daha bir çok veriyi anlık iletmek için tabi ki.

Drone’lar LTE Bağlantısı ile Kontrol Edilebilir mi?

Ancak yerden yüzlerce metre yükseklikte LTE bağlantısı üzerinden Drone’ları ne kadar iyi kontrol edebilirsiniz? Qualcomm’a sorarsan oldukça iyi…

Qualcomm Technologies, LTE drone deneme sonuçlarını açıkladı

Dünyaca ünlü yonga üreticisi Qualcomm LTE bağlantılı Drone’ları kullanarak yaptığı çalışmaların sonuçlarını yayımladı. Sonuç artık doğru zaman olduğuna inanıyor. Çoğunlukla.

1000 test uçuşuna kapsayan denemelerde mevcut hücresel veri şebekesi üzerinden cihazların kontrol edilebildiğini gösterdi. Drone’lar için 400 Feet yani yaklaşık 122 yükseklikte güçlü LTE sinyali alabiliyor ve Karşılaştırılabilir kapsama alanı sunuyor.

Yine de yükseklerde güçlü LTE sinyali için bazı sinyal gücü ayarlamalarının genel anlamda dünya genelinde yapılması lazım. Bunun için gerekli izinlerin alınması ülkelerin buna ne diyeceği gibi çeşitli aşılması gereken problemleri göz ardı edersek. Bunun yanında güçlü LTE bağlantısı çekmek için yazılım geliştirmelerinin de yapılması gerekecek. Tüm bu optimizasyonlardan sonra LTE bağlantısı üzerinden Drone’ları veya Drone ordusunu kontrol etmek mümkün görünüyor.

Qualcomm’un çalışması bize bunu söylüyor.