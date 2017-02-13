Uçak konforunu otobüs yolculuğuna taşıyan UÇAKBÜS!

Türkiye’de karayolu ile seyahat etmenin bütün kurallarını değiştirecek olan Vivalines ilkleri ve hizmeti ile parmak ısırtacak.

Havalimanı stresi ve uçak korkusuna son vermeyi hedefleyen Vivalines yolcularını evlerinden özel araçlar ile alıp sadece yolcularına özel olarak tasarlanmış VİP Lounge’da ağırlanacak.

Mola yok! Dinlenme tesisi içinde olan otobüs. Uçakbüs içinde bulunan tuvalet imkanı ile vakit kaybına son. Ankara-İstanbul arasını 4 saat 15 dk’ya iniyor. Yolculuk sırasında sıcak yemek ikramının olacağı ve her yolcuya özel tablet bilgisayar ile kesintisiz internet imkanı verecek Vivalines bitmesi hiç istenmeyecek yolcukları ile anılacak.

Otobüs Yolculuğunda Farklı Bir Boyut!

Yeni kurulan otobüs şirketi VIVA Lines İstanbul Ankara seferlerimine 16 Şubat 2017 tarihi itibarı ile başlıyor.

Otobüs taşımacılığında farklı bir boyut sergilemek isteyen şirket, uçak yolculuğundaki kaliteyi otobüs yolculuğuna getiriyor.

Siz keyifle seçiminizi yaparken otobüsün en arka kısmındaki özel mimari ile konumlandırılmış ve içinde yemeklerin ısıtılacağı fırın bulunan mutfak donanımı ile titiz bir yemek servisine hazırlanıyor olacak

Küçük bir uyku molası hiç fena olmaz değil mi? Üşümekten ya da boynunuzun rahatsız olmasından endişelenmeyin. Konforunuz için onu da düşündük. Her koltukta yolcuların kullanımı için poşetli battaniye ve yastık sunumu hazırladık.

Otobüsünüz hareket etti ve siz ayrıcalıklı VIVA Lines hizmetleriyle iyice keyiflendiniz. İşte yeni bir hizmet daha: Günlük gazete ve dergi servisimiz başladı bile. Gündem haberleriyle hiç canınızı sıkmak istemiyor musunuz? Hiç dert değil.

Direkt uydu aracılığı ile hiç kesintisiz TV yayını ve internet bağlantısı, özel eğlence sistemli tablet dağıtımı, yolculuk boyunca çocuklara özel oyun ve programların yüklendiği tablet ve oyuncakların servisi. .

Türkiye’de ilk kez başlatılan check-in sistemi sayesinde her misafirimiz bir boarding karta sahip oluyor. Böylece koltuklarda yaşanabilecek herhangi bir karışıklığın önüne geçilmiş oluyor.

Türkiye’de karayolu ile seyahat etmenin bütün kulları ve anlayışı Vivalines ile değişiyor. Dünya’da ve Türkiye’de olmayan karayolu hizmet modeli Vivalines ile İstanbul-Ankara arasında hizmet vermeye hazırlanıyor. Uluslararası VİP hava yolculuğu hizmet anlayışını baz alan ve bunu daha ileri götüren Vivalines karayolu seyahati ile ilkleri ve hizmet anlayışı ile kendinden söz ettirecek.

Uçak gibi otobüs (Uçakbüs)

Normal otobüslerde 46 olan koltuk kapasitesi 31 adete düşürülmüş. Ve 31 adet özel tasarım lüks koltuklar yerleştirilmiş. İçinde tuvaleti ve hizmet mutfağı bulunan Vivalines otobüsleri ekspres seferleri ile hiçbir yerde durmayarak İstanbul- Ankara arasını 4 saat 15 dk’ya indirecek. Yolculuk sırasında sıcak yemek ikramının olacağı ve her yolcuya özel tablet bilgisayar ile kesintisiz internet imkanı verecek Vivalines bitmesi hiç istenmeyecek yolcukları ile anılması bekleniyor.

Yolcularını özel araçlar ile evlerinden alacak!

Havalimanı stresi ve uçak korkusuna son vermeyi hedefleyen Vivalines yolcularını evlerinden özel araçlar ile alıp sadece yolcularına özel olarak tasarlanmış VİP Lounge’da ağırlıyor. Yolcu güvenliğini çok önemseyen Vivalines kalkış noktalarına gelen yolcularının valizlerini X-Ray cihazlarından geçiriyor ve her yolcuya özel olarak hazırlanmış boarding pass ile otobüse binmesini sağlıyor.

Kuralları ve anlayışı değiştirmeye geldik!

Dünya’da ve Türkiye’de böyle bir karayolu ile seyahat uygulamasının bulunmadığını belirten Vivalines Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İpek sözlerine şöyle devam etti: “Biz kuraları değiştirmeye ve karayolu ile seyahat etmenin mutluluğunu ve keyfini yaşatmak için bu yola koyulduk. Ortaya koyduğumuz seyahat modeli bize ve ülkemize özgü bir model olacak. Havayolunun en büyük avantajlarından biri hızlı ulaşım. Fakat bunun yanında birçok dezavantajı ve stresi var. Saatler öncesinden havalimanına gitmek ve uçak korkusu gibi. Biz bu dezavantajlara ve strese tamamen son vereceğiz.

Türk insanı seyahat etmeyi ve keşif etmeyi seven bir insanlardan oluşuyor. Fakat konforlu,keyifli ve güvenli bir şekilde mevcut hizmet anlayışları ile karayolunda maalesef mümkün değil. Vivalines bütün beklentileri karşılayacak ve beklentilerin üzerine çıkacak bir hizmet sunacak herkese” Ortaya koydukları modelin çok ses getireceğine inandığını belirten Vivalines Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İpek Türkiye’de artık insanların gururla ve keyifle seyahat edecekleri bir seyahat firmasının var olduğunu sözlerine ekledi.