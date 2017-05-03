Dünyanın En Hızlı Kamerası Saniye Beş Trilyon Görüntü Çekiyor

Dünyanın En Hızlı Kamerası Hızlı Molekülleri Bile Yakalıyor.

Dünyanın En Hızlı Kamerası Saniye Beş Trilyon Görüntü Çekiyor.

Saniyede bir milyondan fazla veya hatta bir milyardan fazla kare çeken bu yüksek hızlı kameralar, Lund Üniversitesi’nin araştırma ekibi için bir anlam ifade etmiyor. Neden mi?

İsveç Üniversitesi’nin yeni icadı, saniyede beş trilyon görüntüye eşdeğer bir oranda çekim yapabiliyor.

GoPro‘unuzun yakalayabileceği her şeyden çok daha hızlı, özellikle de kimya, fizik ve biyolojideki doğal işlemler ve reaksiyonlardan bahsediyoruz.

Örneğin, bir film kağıdından geçen ışığı gösteren bu videoyu izleyin:



Gerçek hayatta bu görüntü bile saniyesi bile trilyonlarca sürer. Ancak bu kamera etkinliğin sadece 3 Saniyelik kısmını çekebildi. Peki Lund’un kamerası bunu nasıl yapıyor?

Lazer ışığı yerine kimyasal reaksiyonları ve biyolojik süreçleri ortaya koyan yenilikçi bir algoritma kullanıyor. Her darbe Puls tarafından yansıtılan nesneler bir resim halinde birleştirilir. Ancak daha sonra, yukarıdaki videoda olduğu gibi, işlemin nasıl gerçekleştiğini göstermek için görüntüler ayrılabilirler.

Dünyanın En hızlı Hayvanını çekmek için böyle bir kamera ihtiyacınız yok elbette. Ancak Patlamalar, Plazma Yanıp sönmeleri, Türbülanslı yanma, Hayvanlarda beyin aktivitesi ve kimyasal reaksiyonları yakalamak için kullanışlı olduğu belirtiliyor.