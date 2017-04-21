Lilium JET, Dünyanın ilk Elektrikli Dikey kalkış-iniş Yapabilen VTOL Jeti Havalandı

Lilium JET, Dünyanın ilk Elektrikli Dikey kalkış-iniş Yapabilen VTOL Jeti Havalandı.

Dünyanın ilk elektrikli VTOL jetinin uçuşa kalkışını izleyin. Lilium JET, Dünyanın ilk Elektrikli Dikey kalkış-iniş Yapabilen VTOL Jeti Başarıyla Havalandı.

Münih merkezli havacılık şirketi Lilium Aviation, bugüne kadar teknologlar ve nakliye şirketleri için bir rüyayı gerçekleştirdi:

Tamamen elektrikli dikey kalkış-iniş (VTOL) yapabilen jetiyle bir dizi test uçuşunu başarıyla tamamladı.

İki kişilik hava aracını, geleneksel bir uçaktan farklı, bir helikopter gibi kalkış sağlaması amacıyla uçağın kanatlarında 36 jet motoru kullanıldı.

Bunun sayesinde, saatte 186 mil hızla ve tek bir şarjla 186 mil yol kat edebiliyor.

Başarılı testleri sonrasında yeni kurulan firmanın, dünyadaki uçan araçları kullanmak isteyecek bir çok kişi ve şirket tarafından rekabetin üst seviyede olduğu alanda öne çıkması bekleniyor.

Rakipler arasındaki Slovakyalı AeroMobil ‘in Flying Car’ı , 1.3 milyon dolarlık kişisel uçan aracının ön siparişlerini 2020’de teslim etmek vaadi ile kabul etmeye başlamıştı.

Özellikle şehir içi taşımacılık konusunda hedeflerini büyütmek isteyen Uber; geçtiğimiz Eylül ayından beri VTOL araçlarını araştırıyor ve sadece bu projeyi denetlemek için bir NASA mühendisini kiraladığı söyleniyor.

Başarılı testlerini tamamlayan Lilium, isteğe bağlı hava taksi ve yolculuk paylaşımı hizmetleri için beş kişilik bir jet üretmeyi planlıyor.

Şirketin hangisini ilk önce satışa sunacağını görmek ilginç olacak.

Dünyanın ilk Elektrikli Dikey Kalkış iniş Yapabilen Jeti