9000 Dolarlık Dünyanın ilk Kavisli Dizüstü Bilgisayarı, Acer Predator 21 X

Acer, dünyanın ilk kavisli ekranına sahip dizüstü oyun bilgisayarı Predator 21 X’i CES 2017’de tanıttı.

Dünyanın ilk Kavisli Dizüstü Bilgiyarı 2017’nin ilk çeyreğinde satışa çıkıyor!

En üstün özellikler ve teknolojiler ile donatılan Predator 21 X, oyun tutkunlarının hayallerinin makinesi!

Acer bugün LAS VEGAS’ta düzenlenen CES’te; uzun zamandır beklenen, dünyanın ilk kavisli ekrana sahip dizüstü Predator 21 X oyun bilgisayarını tanıttı. En iyisini isteyen üst düzey oyun tutkunları için tasarlanan Predator 21 X bugün pazardaki tüm ürünlerden daha ileride!

Kavisli bir 21 inç IPS ekrana sahip (2560 x 1080 çözünürlük ve 120Hz yenileme oranı) dünyanın ilk dizüstü bilgisayarı olan bu cihaz; özellikle Tobii göz takip teknolojisi ile bir araya getirildiğinde gerçek bir sarmal oyun deneyimi sağlıyor. Sarmal bilgisayar oyunlarını yeni bir derinliğe taşıyan göz takip teknolojisi oyuncuların Elite Dangerous, Deus Ex Mankind Divided ve WATCH DOGS 2™ gibi 45’ten fazla oyunda yalnızca ekrana bakarak düşmanlarını tanımlamalarını, nişan ve siper almalarını sağlıyor. Kavisli ekran düzgün ve keskin bir oyun deneyimini garanti etmek için ayrıca NVIDIA® G-SYNC™ teknolojisini barındırmakta.

9000 Dolarlık Dünyanın ilk Kavisli Dizüstü Bilgisayarı

Bilgisayarın kavisli kapağının altında ortaya çıkarılmak için bekleyen güçlü bir motor yatar. Predator 21 X üst düzey performans ve yanıtlama hızı için SLI’da; GX21-71 çift NVIDIA® GeForce® GTX 1080 grafik kartı ve hız aşırtılabilir 7. nesil Intel® Core™ i7-7820HK işlemci barındırıyor.

64GB DDR4-2400 bellek; RAID 0 yapılandırmasında dört adet 512 GB’a kadar katı hal sürücüsü (SATA SSD’lerden 5 kata kadar daha hızlı 2 NVMe PCIe SSD dahil); 1 TB kapasiteli 7200 RPM sabit sürücü tüm bu gücü destekliyor. Ek olarak, Killer DoubleShot Pro en hızlı ağ bağlantısını otomatik olarak seçer (Ethernet veya kablosuz); standart trafik diğerine gönderilirken yüksek önceliğe sahip tüm trafiği bu ara birime gönderir. Bu da en yüksek önceliğe sahip trafiğin her zaman en hızlı ve en güvenilir bağlantıda olmasını garanti ediyor. Thunderbolt™ 3, Thunderbolt’u 40 Gbps’e kadar hızlarda USB-C’ye getiriyor.

Yoğun oyun oturumları sırasında performansın bozulmaması için aşırı sıcaklığı dışarı atan bilgisayar, aynı zamanda 5 sistem fanı (3 ultra ince AeroBlade™ metal fan dahil olmak üzere) ve 9 ısı borusu içeren gelişmiş bir soğutma mimarisine sahiptir.

Kavisli Dizüstü Bilgisayarı, Acer Predator 21 X

Cihaz aynı zamanda biriken tozları dağıtan ve ısının dağıtılmasını kolaylaştıran Acer Dust Defender ve yoğun kullanım sırasında fazladan soğutma performansı sağlamak için fanların hava akışını ayarlamak amacıyla kullanılabilen Acer CoolBoost uygulamalarını barındırıyor.

Tam boy mekanik klavyesi 16,7 milyon renk seçeneği sunarak kişisel olarak programlanabilen arkadan aydınlatmalı Cherry® MX Brown tuşlarına sahip. Müşteriler aksesuar kitini kullanarak siyah W, A, S ve D tuşlarını açık mavi olanlarla değiştirebilirler. Benzersiz bir sayısal tuş takımı ters çevrilerek bir Precision Touchpad’e de dönüştürülebilir.

Aksiyonu hayata taşıyan Predator 21 X yüksek duyarlılığa sahip kaliteli sesler sunan yeni bir 3 yönlü (tiz, orta aralık, alçak frekans) ses tasarımı barındırıyor ve tam spektrumlu ses üretimi için 4 hoparlör (2 tiz, 2 orta aralık) ve 2 subwoofer ile destekleniyor.

Ön yüklü Acer PredatorSense yazılımı kullanıcıların hız aşırtma; aydınlatma ve fan kontrolü dahil olmak üzere tüm oyun deneyimini tek bir merkezi ara yüzden kontrol edebilmelerine ve özelleştirebilmelerine izin veriyor. Ek olarak, dahil edilen Xsplit Gamecaster yazılımı oyuncuların Twitch ve Youtube kanallarında videolarını kaydetmelerini, düzenlemelerini ve canlı yayınlamalarını kolaylaştırıyor.

Kavisli Dizüstü Bilgisayarı, Acer Predator 21 X

Klavyenin hemen üzerinde sağ tarafta bulunan metal bir bakım paneli RAM modüllerine ve 2.5 inç bir sabit sürücüye erişim sağlamakta. Bu dizüstü bilgisayar panel üzerinde mavi bir ejderha grafiği ile gönderilmekte veya 24 grafik, 13 ülke bayrağı ve işlenmiş isimler ile kişiselleştirilebilmektedir. Ayrıca, ilk 300 dizüstü bilgisayar, panellerinin üzerinde bir sınırlı üretim seri numarasına sahip olacak!

Güvenli nakliye ve depolama için Predator 21 X bilgisayarı ve aksesuarlarını güvenli bir şekilde koruyan özel bir ultra dayanıklı sert koruyucu ile gönderilmektedir.

Predator 17 X daha yüksek performanslı CPU ve GPU ile yükseltildi

Acer Predator 17 X dizüstü oyun bilgisayarına hem CPU hem de GPU yükseltmesi yapıldı. Artık yeni modelleri 7. nesil Intel Core i7-7820HK işlemci; 8G GDDR5X video belleği ile NVIDIA GeForce GTX 1080 GPU barındıracak. Hız aşırtma; masaüstü bilgisayar seviyesinde bileşenler; önden hava alan özel bir üç fanlı soğutma sistemi ve sunucu sınıfı bir buhar odası ile bu cihaz ; en çok güç gerektiren oyunlar ve sanal gerçeklik (VR) cihazlarının çalıştırılması için idealdir.

Hız aşırtma özelliği oyunculara CPU için 4.3 GHz’e kadar; GPU için 1732 MHz’e kadar ve VRAM için 5.4 GHz’e kadar turbo hızlar sağlar. Sarmal oyun deneyimi bilgisayarın 17.3 inç G-SYNC FHD IPS (1920 x 1080) veya UHD IPS (4K 3840 x 2160) ekranı aracılığıyla çarpıcı görseller eşliğinde sunulur.

Predator 17 X Galeri

Predator 17 X (GX-792) muazzam veri aktarım hızları için ayrıca hız aşırtılabilir 7. nesil Intel® Core™ i7-7820HK işlemci; 64GB’a kadar DDR4-2400 bellek ve kurumsal seviyede NVMe PCIe katı hal sürücüsü2 veya üç -SATA-SSD RAID 0 dizisi ile yapılandırılmıştır.

Fiyatlandırma ve Temin Edilebilirlik

Predator 21 X Şubat ayında Kuzey Amerika’da 8,999 $’dan, ve Ekim ayında EMEA’da 9,999 €’dan başlayan fiyatlarla temin edilebilecektir.

Yenilenen Predator 17 X Ocak ayında Kuzey Amerika’da 2,599$’dan, ve Ocak ayında EMEA’da 2,999€’dan başlayan fiyatlarla temin edilebilecektir.

Kavisli Dizüstü Bilgisayarı!