Düzenli Vergi Ödeme indirimi Geliyor, İndirim Oranı Yüzde Kaç?

Düzenli Vergi Ödeme İndirimi Geliyor, İndirim Oranı Yüzde Kaç?

Düzenli Vergi Ödeme indirimi ile vergisini düzenli ödeyenler ödüllendirilecek!

Vergisini düzenli ödeyenler için merakla beklenen düzenleme yakında çıkıyor. Düzenli vergi ödeme indirimi oranı yüzde kaç olacak?

Hurriyet’te yer alan habere göre Maliye Bakanı Ağbal;

“Hem vergisini zamanında ödeyen hem de geçmişe dönük vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini tespit ettiğimiz mükelleflere bu (indirim) imkanı getireceğiz. İndirim oranında genellikle yüzde 5 şeklinde bir beklenti var, bu oran da olabilir. Çalışmamızı Bakanlar Kuruluna arz edeceğiz, indirim oranına orada karar vereceğiz. 31 Ocak itibarıyla yeniden yapılandırmadan vergi, prim ve diğer alacaklar olarak 15,1 milyar lira tahsilat yaptık. Bu olağanüstü bir rakam” açıklamasında bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ayrıca; hem vergisini zamanında ödeyen hem de geçmişe dönük vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren mükelleflere indirim imkanı getireceklerini belirterek, “İndirim oranında genellikle yüzde 5 şeklinde bir beklenti var, bu oran da olabilir. Çalışmamızı Bakanlar Kuruluna arz edeceğiz, indirim oranına orada karar vereceğiz.” dedi.

Bu anlamda hükümet vergi borçlarının zamanında tahsili konusunda çok önemli bir teşvik kararı almak üzere.

Vergisini zamanında ödeyenle zamanında ödemeyen arasındaki farkı ortaya koymak için yapılan çalışmalar meyvesini veriyor.

Düzenli Vergi Ödeme indirimi!

Mükellef Geçmişe dönük ödeme performansımız iyiyse bizede imkan sağlayın diyor!

Ağbal, “Vergi mükellefi kazanıyor, gelip o kazandığının bir kısmını bizimle paylaşıyor. Ama diğer taraftan ödeme gücü olan, bunu zamanında ödeyen mükellef de diyor ki ‘Geçmişe dönük ödeme performansımız iyiyse, bize de bir imkan sağlayın’. Bunu da haklı bir talep olarak görüyoruz. Vergisinde süresinde ödeyemeyen suçlu olmadığı gibi, vergisini süresinde ödeyen vatandaşa da böyle bir kolaylığın sağlanması doğru bir talep.” ifadelerini kullandı.

Bu Düzenlemenin Kapsamına Hangi Vatandaşlar Girecek? Vergisini düzenli ödeyenlere İndirim!

Maliye Bakanlığı olarak bu talebi dikkate alarak bir çalışma yaptıklarını anlatan Ağbal, “Bu düzenlemenin kapsamına hangi mükellefler girmeli, hangi şartları ortaya koymalıyız, burada sağlanacak vergi indirimi oranı ne olmalı? Bu bir hesap kitap işi. Maliye olarak bir vergiden vazgeçeceksen, tabii ki bütçenin iki yakasını da düşünmek suretiyle bir çalışma yapmamız lazım.” diye konuştu.

Çok büyük ölçekli kurumsal işletmeler, finans sektöründe yer alan işletmeler bulunduğunu, özellikle kurumsallaşmanın ve faaliyet türünün stratejik olduğu alanlarda bu tür düzenlemenin yapılmasının şu an bir ihtiyaç olarak görülmüyor.

Uygulamadan KOBİ’ler yararlanacak!

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri, ödeme performansı konusunda veya vergilerini süresinde ödedikleri zaman teşvik eden bir düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Ağbal, yapılan çalışmadan olabildiğince KOBİ’lerin yararlanmasını öngördüklerini ifade etti.

Ağbal, düzenleme kapsamında mükellefin, yararlandığı dönem itibarıyla geçmişe dönük borcu olmaması gerektiğinin de altını çizerek, şunları kaydetti:

“Yani belli bir süre 3 yıl olur 5 yıl olur, bizim tercihimiz 3 yıl. Geçmiş 3 yıl her beyannamesini süresinde vermiş, her beyannamesini süresinde ödemiş. Bazen 3-5 bin lira küçük rakamları arada bir kaçırırsınız, bunları dikkate almamak lazım. Beyannamelerin düzenli olarak zamanında verilmiş olması, ödemelerin düzenli olarak zamanında yapılmış olması bir ölçüt olacak. Bu indirimden yararlanılacak dönem itibarıyla herhangi bir vergi borcu olmayacak. Burada şuna da dikkat ediyoruz, bu indirimi vereceğimiz mükellefimiz sadece vergisini zamanında ödeyen kişi olmasın aynı zamanda geçmişe yönelik vergisini de eksik ödememiş olsun. Burada bizim belirlediğimiz ölçütlerden biri geçmişte herhangi bir şekilde mesela 3 yıllık süreçte geçmişe dönük herhangi bir şekilde bir vergi incelemesi sonunda bir vergi tarh edilmemiş olması gerekiyor.”