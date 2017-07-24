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The Rock x Siri: Dwayne Johnson Siri Temalı Filmde İZLEYİN!

24 Temmuz 2017 - 10:48 Güncel Teknoloji
The Rock x Siri: Dwayne Johnson Siri Temalı Filmde İZLEYİN!

Dwayne Johnson ve Apple Siri’nin Başrollerini Oynadığı Film.

The Rock x Siri: Dwayne Johnson Siri Temalı Filmde Oynadığını Açıkladı. Dwayne Johnson Siri macerasını izleyin!

Bundan daha iyi tanıtım yapılamazdı. Başrollerini Dwayne Johnson ve Siri’nin oynadığı film 24 Temmuz’da vizyona giriyor. The Rock x Siri.

Bir arada görmeyi beklemediğimiz ikili, Dwayne “The Rock” Johnson, Siri temalı bir filmde rol aldığını açıkladı. Film Apple‘ın YouTube kanalında 24 Temmuz’da yayımlanacak.

Apple’ın yeni öncül hareketi ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak için filmi izlemek lazım.

Şimdi izleyin.

The Rock x Siri: Dwayne Johnson Siri Temalı Filmde İZLEYİN!

Dwayne Johnson (Twitter), Apple (YouTube)

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