e-devlet Portalı Açılmıyor? Yaşanan Sıkıntının Sebebini BTK Açıkladı

e-devlet Portalında Yaşanan Sıkıntının Sebebi Açıklandı!

e-devlet Portalı Açılmıyor? Yaşanan Sıkıntının Sebebini BTK Açıkladı.

Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren yaşanan sıkıntılar ile ilgili resmi ağızdan ilk açıklama geldi. Üniversitelerin yoğun e-kayıt işlemleri bunun en önemli sebebi ….

Konu ile ilgili açıklama yapan BTK yetkilileri Saat 10:00 sularında başlayan sorun için; üniversitelere başvurular yüzünden yoğunluk yaşandığını ancak gecikmeli de olsa işlem yapıldığını açıkladı.

e-devlet Portalı Açılmıyor? BTK’DAN AÇIKLAMA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer, “Üniversite tercihleri e-devlet üzerinden yapılıyor. Bu nedenle bir yoğunluk yaşanıyor.. Gecikmeli de olsa işlem yapılıyor” dedi.

Bildiğiniz gibi e-kayıtların başladığı ilk günden itibaren sistemde bir sorun olduğu belliydi. Üniversite adayları 11 Ağustos’tan itibaren özellikle e-mail doğrulama konusunda sıkıntılar yaşadı. Problem e-mail doğrulama adımının e-kayıt işlemlerine engel olmayacak şekilde by-pass edilmesiyle aşılmıştı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: 350 BİNİ GEÇİNCE…

Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç’tan hurriyet.com.tr’ye, öğleden sonra konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklama şöyle: “Bugün saat 15:30 itibariyle e-devlet üzerinden yapılan Üniversite kayıt işlemi sayısı 350 bini geçmiştir. Aşırı yoğunluk ve siber güvenlik kontrollerinden dolayı zaman zaman yavaşlama olmaktadır.

E-devlet sistemi iki katmanlıdır.

Birinci katman e- devlet portalı erişiminde kullanıcıyı doğrulayan katmandır. Bu katman çalıştığı için e-devlette sunulan servise ulaşılmaktadır.

İkinci katman ki kurum sorumluluğundadır, hizmeti kurumdan transfer eden Web servisi katmandır. Söz konusu haberde sunulan sorun ikinci katman olan veri sunum katmanından kaynaklanmakta olup kurumların iş yoğunluğu sistem kaynağı hatlarının kapasitesi ile ilişkilidir.

Şuan itibariyle herhangi bir sorun yaşanmadan vatandaşlarımız kayıt işlemleri gerçekleştirmeler. Bakanlık olarak hem kendi sistemlerimiz online olarak takip edilmekte olup aynı zamanda da ilgili kurumlardan web servis ile veri transferlerinde yaşanabilecek yavaşlamalara ilişkin iletişim halinde hizmet vermeye devam ediyoruz.

Görünen o ki bu kadar ciddi bir yoğunluğa e-devlet portalı henüz alışık değil. Sorunun kısa sürede giderileceğini tahmin ediyoruz.