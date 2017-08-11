Üniversite Adayları Panikte, E-Devlet’te e-mail Doğrulama Çilesi

Üniversite tercih sonuçları açıklandı, kayıt işlemleri başladı.

Üniversite Adayları elektronik kayıt işlemi içi sabahın erken saatlerinde PTT şubelerinden e-devlet şifrelerini almaya başladı. Ancak e-devlet üzerinden üniversite kaydı için şifrelerini alan kullanıcılar kötü bir sürpriz ile karşılaşıyor.

Üniversite e-kayıt için özellikle e-mail adresi doğrulama zorunluluğu yüzünden adaylar kayıt işlemi yapamıyor.

e-mail Doğrulama şifreleri saatler alıyor? 11 Ağustos itibariyle başlayan elektronik kayıt işlemini sırf bu şifreler yüzünden bir çok kullanıcı yapamıyor!

PTT şubelerinden e-devlet şifresini alınız?

E-devlet şifresi olmayan üniversite adaylarının bir an önce bunu temin etmeleri gerekiyor.

Bu şifreyi aldıktan sonra yapılacak ilk iş varsa kullandığınız CEP TELEFONU numaranızı ve e-mail adresini doğrulamanız gerekmektedir.!

Bu neden önemli?

Elektronik kayıt işlemine, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecek öncelikle bunu belirtmekte fayda var.

Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler.

bu adrese girdiğinizde ;

Ana ekranın hemen altında e-Kayıt – Üniversite E-Kayıt işlemi menüsü geliyor.

Burayı tıkladığınızda ilk önce Bilgilerinizin Güncellenmesi isteniyor.

Asıl sorun Burada Başlıyor!

Zira Cep telefonu güncelleme işlemin iş biraz daha hızlı olabilir ama, iş email adresi doğrulamaya geldiğinde bu işlem sandığınızdan daha uzun sürebilir. Daha ilk günü sabah e-mail adresi doğrulaması yapmak istedik akşam yani geçen geçen 6-7 saat gibi bir süre geçmesine rağmen henüz doğrulama şifresi e-mail adresimize gelmedi.

o yüzden adayların özellikle e-kayıt yapmak isteyenlerin işlerini şansa bırakmamak adına bu işlemi kesinlikle son güne bırakmamalarında fayda var.

Bu işlemden sonra Adım Adım e-Devlet Üzerinden Üniversite Kayıt işlemi Nasıl Yapılır? bunu da burada resimleri ile devam edicem. ancak şu şifreyi bir doğrulayalım.!!!

SON DAKİKA Güncelleme- E-mail Doğrulaması gerekmeden e-kayıt işlemine geçişlere izin verilmiş görünüyor.

Bilgileri Doğruladıktan sonra, Kayıt İşlemini Onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra kayıt belgeniz hazır. Sağ üst köşedeki Belge barkod numarasını.

https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinden kontrol edin!

İşlem TAMAM!

Adım Adım e-Devlet Üzerinden Üniversite Kayıt işlemi Nasıl Yapılır? Ayrıntılar Geliyor!

turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit

Adım Adım e-Devlet Üzerinden Üniversite Kayıt işlemi Nasıl Yapılır?

E-Devlet’te e-mail Doğrulama Çilesi