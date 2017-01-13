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TEGVİZYON, E-Eğitim Uygulamalarını içeren Dijital Platform Hayata Geçti

13 Ocak 2017 13:00 Genel
TEGVİZYON, E-Eğitim Uygulamalarını içeren Dijital Platform Hayata Geçti

TEGV’den Kişisel Gelişimde Güçlü Bir Dijital Platform: TEGVİZYON!

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Enocta’nın katkılarıyla e-eğitim uygulamalarını içeren dijital platformu TEGVİZYON’u hayata geçirdi.

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV); Türkiye’nin lider ve öncü eğitim teknolojileri şirketi Enocta’nın da desteğiyle hayata geçirdiği e-eğitim uygulamaları platformu TEGVİZYON’u tanıttı.

TEGVİZYON, Tegvizyon

Dijital E-Eğitim Platformu TEGVİZYON

Profesyonel ve kişisel gelişim alanında bilgi ve becerileri zenginleştiren, eğitimlerde fırsat eşitliği sunmak ve etkin ölçme değerlendirmeye olanak sağlamak amacıyla, farklı öğrenme stillerine uygun, zaman ve mekândan bağımsız çözümler sunan dijital platform TEGVİZYON, zengin içeriği ile TEGV’e özgü eğitimleri izleme olanağı yaratacak.

TEGV’in dijital platformda yetkinliğini ve eğitim hamlesini yansıtan TEGVİZYON, her zaman her yerden ulaşabileceğiniz birbirinden keyifli e-eğitimleriyle yenilikçi bir öğrenim kaynağı olarak sivil toplumda ses getirecek.

Tegv.Org

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