iOS Cihazlarında Ekran Kilidinde YouTube Kontrolü Artık Mümkün!

iOS cihazlarında Ekran Kilidinde YouTube Kontrolü artık mümkün.

YouTube iOS uygulamasına Chromecast kilit ekran kontrollerini ekledi. Ekran Kilidinde YouTube Kontrolü!

Telefon ekran kilidini açıp, TV’de yayınladığınız içeriği duraklatmak, ilerletmek veya geri sarmak için tüm açık uygulamaları taramak oldukça can sıkıcı olabilir.

YouTube artık iOS kullanıcıları için bu durumu kolaylaştırıyor.

iPhone’lar ve iPad’ler için uygulamanın son sürümü yalnızca Chromecast için değil, aynı zamanda akıllı TV’ler ve diğer cihazlar için kilit ekranı kontrolleri ekliyor.

Ayrıca Apple Watch ürününüz varsa, giyilebilir ürünlerinizdeki oynatma, duraklatma, önceki, sonraki ve ses kontrollerine de erişebileceksiniz.

Yeni sürüm artık kullanılabilir. iTunes

Engadget