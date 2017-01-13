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Elago W3 Apple Watch Standı,15 Dolara Mini Macintosh!

13 Ocak 2017 11:46 Akıllı/Smart Cihazlar
Elago W3 Apple Watch Standı,15 Dolara Mini Macintosh!

Bu Apple Watch standı, akıllı saatinizi minyatür bir Macintosh’a dönüştürüyor.

Elago W3 Apple Watch standı, akıllı saatinize farklı bir hava katacak. 1984 mac masaüstü deneyimini yaşayabilirsiniz.!

Elago W3 Apple Watch Standı,15 Dolara Mini Macintosh!

Bazen yüksek maliyetlerle satın aldığınız cihazlarınıza çok daha düşük maliyetlerle alacağınız aksesuarlar ile onlara biraz nostalji, birazda ek bir fonksiyonellik katabilirsiniz.

Bunlardan birisi de Elago W3 Apple Watch Standı.

Gördüğümde çok hoşuma gitti. 15 dolarlık bu silikon Apple Watch standı akıllı saatinizi mini bir macintosh’a dönüştürmeye yetiyor. Üstelik disket sürücüsü kesimi ile birlikte…

Elago W3 Apple Watch standı Apple’ın Nightstand mode, komidin modunu destekler. Böylece minik Macintosh’unuzu yatağınızın başında bir çalar saat olarak ta kullanabilirsiniz.

38mm ve 42mm kordon çaplı Apple Watch Series 1 ve Series 2’lere de uygun çalışıyor. Oldukça basit ve güzel bir tasarıma sahip. Arkasında öyle ciddi bir mühendislik yok. Apple Watch oldukça kolay takılıp çıkarılabiliyor. Kayışlar standın arkasına da başlanabiliyor. 1984 model Apple masaüstü deneyimine sahip olmak sadece 15 dolar.

Bu rakamlar minyatür klavye ve mouse dahil değil.

Elago bir çok Apple Watch Standı üretmek te bu nostalji özleminizi giderecek olan bunlardan sadece biri. Amazon’dan satın alabilirsiniz.

ELAGO (AMAZON)
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