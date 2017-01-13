Elektrik Tüketimi Hesaplama, Cihazını Seç, Tüketimini Hesapla!

CLK Boğaziçi Elektrik’ten ‘enerji tasarruf bilinci’ yaratacak özel uygulama

Elektrikli Cihazını Seç, Tüketimini Hesapla, Bu Kadar Kolay!

Günlük Kullandığınız elektrikli cihazları seçerek ne kadar enerji tükettiğinizi kolayca öğrenebilirsiniz.

Perakende elektrik satışında Türkiye’nin lider şirketi olan CLK Boğaziçi Elektrik, ‘Enerji Tasarruf Haftası’nda, elektrikli cihazların doğru kullanımı için internet sitesinde özel bir uygulamaya yer verdi. Söz konusu uygulama ile tüketiciler günlük hayatta en çok kullandıkları 20 elektrikli cihazın ne kadar elektrik tükettiğini bir tuşa basarak öğreniyor ve ne kadar tasarruf yapabileceklerini görüyorlar.

Enerji Haftasında Enerji Verimliliğini ve Bilinçli Tüketimi Destekleyecek Özel Uygulama!

Türkiye’nin en büyük perakende elektrik satış şirketi olarak 4,2 milyon aboneye hizmet veren CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş., ‘Enerji Tasarruf Haftası’nda, enerjinin verimli kullanımı ve bilinçli tüketiminde ses getirecek bir uygulamaya imza attı. Söz konusu uygulama ile www.clkbogazici.com internet adresinde yer alan ‘Tüketim Hesaplama’ sekmesinde günlük hayatta en fazla kullanılan 20 elektrikli cihazın günlük, haftalık, aylık ve yıllık kullanımına göre ne kadar enerji tüketimi yaptığını hesaplamak mümkün. Amaç, tüketicilerin elektrikli cihazları doğru kullanmasını sağlamak ve tasarruf bilincini oluşturmak.

Elektrik Tüketimi Hesaplama Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı!

CİHAZI SEÇİP ‘HESAPLA’ TUŞUNA BASMAK YETERLİ

CLK Boğaziçi Elektrik’in internet sitesinde ve bit.ly/Tuketim adresinde yer alan uygulamada önce ekrandan sık kullanılan cihazların seçimi yapılıyor. Ardından da ‘hesapla’ tuşuna basılarak her cihazın, gücü (watt), çalışma süresi (saat), haftalık; aylık ya da yıllık kaç kez kullanıldığı değiştirme seçenekleri ile girilebiliyor.

Bundan sonra sistem otomatik olarak söz konusu elektrikli cihazın aylık ve yıllık olarak kaç kilowatt/saat elektrik tükettiği ile güncel elektrik satış fiyatı üzerinden ne kadar maliyet yarattığını ekrana yansıtıyor.

CLK BOĞAZİÇİ’NDEN TASARRUF ÖNERİLERİ

CLK Boğaziçi Elektrik’in web sitesinde;

tasarruf hesaplamasının yanı sıra şirketin maskotu olarak belirlenen Ateşböceği’nin yönlendirmeleriyle tasarrufa yönelik bilgi ve ipuçlarına da yer veriliyor. Enerji tasarrufu dışında CLK Boğaziçi Elektrik’in web sitesinin tüm alanlarında dönemsel kampanyalar gibi fırsatlarda ziyaretçileri yönlendiren maskot Ateşböceği; CLK Boğaziçi Elektrik’in gelecekte diğer tasarruf merkezli tanıtım aktivitelerinde de yer alacak.

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