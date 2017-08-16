Elektrikli INFINITI PROTOTYPE 9, Concours d’Elegance’da Retro Yarış Aracı

INFINITI’DEN PROTOTYPE 9

Concours D’Elégance’da 70 yıl öncesinin izlerini taşıyan retro yarış aracı prototipi sergilenecek, Elektrikli INFITIY Prototype 9 …

INFINITI, dünyanın en prestijli otomobil buluşmalarından 2017 Pebble Beach Concours d’Elegance’da, markanın performans ve zarafeti birleştiren güçlü tasarım dilini yansıtan retro bir yarış aracı prototipi, “Prototype 9”u sergileyecek.



Motosporları tarihinin ilk dönemlerindeki cesaret ve yaratıcılıktan ilham alınarak tasarlanan tek kişilik Prototype 9, INFINITI’nin sadece öncü tasarımlarına atıfta bulunmayacak aynı zamanda markanın çığır açan inovasyonlarına da vurgu yapacak.

Yüzlerce ustanın elleri ve ruhlarıyla ürettikleri INFINITI Prototype 9, markanın tasarım geçmişini, geleceğin gelişmiş elektrikli motor teknolojisiyle birleştiriyor.

Tamamen elektrikli olan INFINITI Protoype 9’da daha önce hiçbir seri üretim otomobilde bulunmayan 30 kWh’Lık yüksek voltajlı bir Lithium-ion batarya kullanılıyor.

148 HP güç ve 320 Nm tork değeri sunan INFINITI Protoype 9, 170 km/s maksimum hıza çıkıyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 5.5 saniyede tamamlıyor.

Tek oranlı bir şanzımana sahip olan araç, yüksek tempolu pist koşullarında kullandığında 20 dakikalık bir menzil sunuyor.

Çelik merdiven şasi üzerine kurulan INFINITI PROTOTYPE 9 ’un gövde panelleri de benzer şekilde elde üretilen çelik panellerden oluşuyor.

INFINITI’nın karakteristik radyatör ızgarası, ön çamurluklarındaki köpekbalığı yüzgeçleri, tek parçalı ön kaputu ve arkaya doğru gergin çizgileriyle Protoyope 9 muhteşem bir tasarıma sahip. 4330 mm uzunluğundaki Protoyope 9, 1820 mm genişliğinde ve sadece 910 mm yüksekliğinde. Aracın boş ağırlığı da sadece 890 kilogram.

INFINITI Tasarım Başkanı Alfonso Albaisa; 2017 Pebble Beach Concours d’Elegance’da sergilenecek Prototype 9 ile ilgili fikrin nasıl ortaya çıktığını sorularla açıklıyor:

“Japonya’nın güneyinde, çalıların arasında, tüm gözlerden uzak şekilde, 70 yıl saklı kalmış bir yarış otomobili bulsaydık; ne yapardık? İlk Japon GP’sinde yarışan otomobillerin tutkusu, günümüz INFINITI tasarımı ve teknolojisiyle nasıl bir araya gelirdi? Bu buluşumuz nasıl gözükürdü?”

2017 Pebble Beach Concours d’Elegance 17-20 Ağustos 2017 tarihleri arasında ABD California’da düzenlenecek.