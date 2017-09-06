Elektrikli Nissan Leaf 2018 Tanıtıldı, Yeni Model 5 Bin Dolar Daha UCUZ

Elektrikli Nissan Leaf 2018 Resmi Tanıtımı yapıldı.

Elektrikli Nissan Leaf 2018 Resmen Tanıtıldı, Rakibi Tesla Model 3 ‘ten 5 Bin Dolar Daha Ucuz. Nissan’ın en çok satan Elektrikli modellerinden biri Leaf. Şirketin yeniden tasarladığı modelde yarı özerk ProPilot sistemi de yer aldı. Fiyatı ise 29.900 Dolar.

150 millik kullanım aralığına sahip olmasına rahmen selefinden 700$ daha ucuz olan Nissan Leaf 2018, elektrikli araç tercih listesinin üst sırasında kalmaya kararlı görünüyor.

Nissan, dört kapılı hatchback için agresif yeni bir tasarımla Las Vegas ve Tokyo’daki etkinliklerde 2018 Leaf’i tanıttı.

Böylece elektrikli otomobil savaşına Nissan, ikinci nesil Leaf modeli ile katılmış oldu. Leaf’in fiyatı geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve ucuz fiyatı ile odak noktası olan Tesla Model 3’ten 5 bin dolar daha ucuz.

Menzil olarak Rakipleri Tesla Model 3 ve Chevy Bolt ile tam olarak rekabet ettiğini söylemek zor ancak; fiyatı konusunda kesinlikle çok daha iyi. Tam 5000$ daha ucuz.

100 mil için ekstra 5000 Dolar vermek istemeyenler için harika!

Yeni Nissan Leaf 2018 yılının başlarında Amerika, Kanada ve Avrupa’da satışa sunulacak.

Güzel olan bir başka haber ise Nissan 2019’da daha iyi kullanım süreleri sağlayacak – daha iyi bir pil kapasitesine sahip olacak bir başka Leaf’i de tüketiciye sunmayı planlıyor. Temkinli kullanıcılar bu anlamda 2018 modelin getirdiklerini tam olarak görmeyi isteyebilir.

Nissan Leaf 2018 ‘te Neler Var?

40kWh’lik lityum bataryaya sahip olan araç 147 beygir güç ve 320Nm tork üreterek Avrupa versiyonunda 378 kilometre yol katedebiliyor.

Gelelim E-Pedal Özelliğine !

Yeni Nissan Leaf 2018, sürücülerin sadece sağ ayaklarını kullanarak hızlanmasını, yavaşlamasını ve durmasını sağlayan “e-pedal” özelliğine sahip olacak. Sistemin tanıtımını da yapan şirket kolay sürüşe bir başka boyut kazandırmış bulunuyor.

Bu basit bir sistem, hızlandırmak ve hızla durmak için yada aracı boşa almak için gaz pedalına basmanız yeterli olacak. Nissan E-Pedal Özelliği devredeyken aracını yokuş yukarı bile bırakabilirsiniz.

Yeni Nissan Leaf 2018 Satış Fiyatı?

Aracın fiyatı 29 bin 990 Dolar olarak açıklandı. Rakiplerine baktığımızda ise; Tesla Model 3’ten 5 bin dolar, Chevy Bolt’tan ise yaklaşık 7 bin 500 dolar daha ucuz olduğunu görüyoruz.

Yeni Nissan Leaf 2018 Galeri

Engadget