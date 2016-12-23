2017’de Elektronik Cihazların Bandrol Bedellerine Zam, Bedeller ARTTI!

Yurt dışından cep telefonu, bilgisayar, otomobil televizyonu, radyo alacaklar dikkat!

Hükümet, yurtdışından getirilecek cep telefonları, bilgisayar ve tabletler, televizyon, radyo, videolardan 1 avrodan 80 avroya kadar değişen miktarlarda ücret alınması kararı aldı.

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcıları, cep telefonu, bilgisayar gibi cihazlardan bir defaya mahsus ve 2017 yılı için alınacak ücretler belirlendi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, 2017 yılında yurt dışından getirilen cep telefonlarından 20 Euro, bilgisayar ve tabletlerden 10 Euro, televizyonlardan ise ekran boyutlarına göre 10 ila 80 euro arasında bandrol ücreti alınacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, radyo alıcılarından 1 euro taşınabilir radyo alıcılarından 2 euro, TV yayınlarını alma kaydetme özelliği olan videolardan 18 euro, bilgisayar ve tabletlerden 10 euro, cep telefonlarından 20 euro bandrol bedeli tahsil edilecek.

Elektronik Cihazların Bandrol Bedelleri 2017

1- Cep telefonları (dahili tuner veya internet bağlantısı vasıtasıyla radyo ve/veya TV yayını alabilirler) 20 Avro

2- Bilgisayar ve Tablet Bilgisayarlar- 10 Avro

3- Televizyonlar

51 ekrana kadar (51 dahil) 10 avro)

51-67 ekran arası (16 avro)

EV SİNEMA, NAVİGASYON DA UNUTULMADI…

3- TELEVİZYONLAR

51 ekrana kadar (51 dahil)- 10 avro

51-67 ekran arası – 16 avro

67-85 arası – 22 avro

85-116 arası – 34 avro

116-148 arası – 40 avro

148 ekrandan yukarısı – 80 avro

Oto televizyonu- 8 avro

4 -VİDEOLAR (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olanlar) 18 avro

5- BİRLEŞİK CİHAZLAR (KOMBİNE)

a) TV ağırlıklı birleşik cihazlar

Televizyon-radyo 9 avro

Televizyon-radyo-teyp 13 avro

Televizyon-video 19 avro

Televizyon-radyo-video 21 avro

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

Cep tipi radyo kasetçalar (radyo-walkman) 1 avro

Taşınabilir (pilli) radyo-pikap 3 avro

Taşınabilir radyo-kasetçalar 3 avro

Oto radyo-kasetçalar 3 avro

Oto radyo kompakdiskçalar 4 avro

Taşınabilir (pilli) radyo-kompakdiskçalar 4 avro

Radyo-kasetçalar 5 avro

Radyo kompakdiskçalar 7 avro

Radyo-pikap 7 avro

Radyo-kasetçalar-pikap-kompakdiskçalar 18 avro

EV SİNEMA SİSTEMLERİ , NAVİGASYONLAR

6- DİĞER CİHAZLAR

Cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar ve benzerleri 2 avro

Radyo ve/veya TV’li navigasyon cihazları 7 avro

Radyo ve/veya TV’li DVD-VCD player ve benzerleri 15 avro

Radyo ve/veya TV’li ev sinema sistemleri 15 avro

Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları 10 avro

MÜZİK ALETLERİ, OYUNCAKLAR…

7- RADYOLAR

Cep tipi radyo alıcıları 1 avro

Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronig org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler 1 avro

*Oto radyo alıcıları 1 avro

*Taşınabilir radyo alıcıları 2 avro

8- Radyo ve/veya tv yayınını almaya yarayan set üstü kutusu (set top box) cihazları ile her türlü uydu atıcı cihaz 7 avro

9- Yukarıda kalan cihazların dışında kalan ve Radyo ve Televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihaz 18 avro

Elektronik Cihazların Bandrol Bedelleri 2017!

Hurriyet