Elektronik Ehliyet Sınavı e-Sınav 2018’de Tüm illerde, e-Sınav NEDİR?

Ehliyet Sınavında denenen e-Sınav Sistemi 2018 resmen devreye girecek

Elektronik Ehliyet Sınavı e-Sınav 2018’de Tüm illerde, e-Sınav NEDİR? e-Sınav Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Elektronik Ehliyet Sınavı e-Sınav sistemi pilot illerde denendikten sonra 2018 yılında tüm illerde kullanılmaya başlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018’den itibaren tüm illerde “e-sınav” salonlarının faaliyete geçmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı sona erecek, adaylar soruları bilgisayar üzerinde yanıtlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, pilot uygulama olarak 28 ildeki 32 e-sınav salonunda gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursu “e-sınav”larının, bu yıl sonuna kadar 81 ilde yapılması sağlanacak.

28 ildeki 32 e-sınav salonunda gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursu “e-sınav” sistemi!

e-Sınav Sistemi Pilot illeri Hangileriydi?

Ankara,

İstanbul,

İzmir,

Adana,

Malatya,

Eskişehir,

Bursa,

Samsun,

Şanlıurfa,

Sivas,

Erzurum,

Van,

Diyarbakır,

Gaziantep,

Mardin,

Mersin,

Kahramanmaraş,

Hatay,

Balıkesir,

Denizli,

Düzce,

Konya,

Afyonkarahisar,

Antalya,

Kayseri,

Kocaeli,

Manisa

Tekirdağ

Ehliyet Sınavında e-Sınav Sistemi ile kağıt kalem kullanımına son veriliyor!

Sonuçlar hemen öğrenilecek olan yeni sistemle Adaylar; yeni uygulamayla elektronik ortamda görsel açıdan zengin soruları cevaplayarak öğrendiklerini etkin şekilde sınavda uygulama fırsatına sahip olacak.

e-Sınav randevu sistemiyle adaylar kendilerine en yakın tarihte sınava girip, Sınav bitiminde ise sonuçları hemen öğrenebilecekler.

İşitme Engelli Vatandaşlara Özel!

E-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak. Yeni uygulama, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetlerin düşmesini de sağlayacak.

E-Sınav Klavuzu 2017 – e-Sınav Klavuzu 2018

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e-Sınav – Elektronik Ehliyet Sınavı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular?

Elektronik ehliyet sınavı ne zaman yapılır?

Elektronik ehliyet sınavı için randevu alınmaktadır. Merkezi sınav gibi aylarca beklemeye gerek yoktur. Eğer kursiyer sınavdan başarısız olursa yeni bir sınav için en erken 15 gün sonra e-sınava girebilmek için randevu alabiliyor. Bir kursiyer en son katıldığı sınavdan sonra 45 Gün içinde elektronik sınava girmezse 1 hakkı yanmış oluyor. O yüzden en son girdiğiniz e-sınav tarihinde itibaren geciktirmeden elektronik sınava girmeniz gerekiyor.

Elektronik Ehliyet Sınavı E-sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Sınavı tamamlar tamamlamaz aynı saat içinde sonuçlarınızı alabiliyorsunuz. Merkezi sınavlarda sonuçlar 10 gün sonra açıklanmaktadır. Aday sınavdan kalınca bir sonraki sınav tarihini beklemek zorunda kalıyordu. Bu aylar sürebiliyor. E-sınav ile en yakın zamana randevu alarak başvuru yapabiliyorsunuz. Bu da zamandan tasarruf etmeniz açısından çok değerli.

E- Sınav nasıl yapılır?

e-Sınav, basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıyla yapıldığı sınavlardır.

E- Ehliyet sınavı maliyeti nedir?

E-ehliyet sınavı için ödenecek ücretlerde herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir. Pilot olarak uygulanan elektronik sınavların tek farkı uygulanış şeklidir. Elektronik sınav giriş ücreti 70 TL’dir. E-sınav ücretlerini banka yoluyla ödeyebilirsiniz.(Ziraat, Halk ve Vakıf bank)

Elektronik sınavı başvuru yapabilmek için başlıca koşul nedir?

Elektronik sınava başvuru yapabilmeniz için sürücü kursunun vereceği teorik eğitimi tamamlamanız gerekiyor. Eğitimi tamamladıktan sonra belirli merkezlerde sınava girebilirsiniz.

Elektronik sınava giriş hakkı kaçtır?

Elektronik sınava giriş hakkı 4(dört)’tür. E-sınava başvuru yapan bir aday teorik sınava başvuru yapamaz. Yapabilmesi için 4 hakkı sonunda başarısız kabul edilmesi gerekir. Fakat teorik sınava giren bir aday e-sınava geçiş yapabilir.

E-Sınav randevu tarihimi değiştirebilir miyim?

2017 E-sınav kılavuzuna: göre “Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer, e-sınav tarihinden en az 3 (üç) gün önce randevusunu değiştirebilir.”

Elektronik sınavda hangi alanlardan soru soruluyor ve sınav kaç dakika sürmektedir?

Elektronik sınavda 12 İlk yardım, 23 Trafik, 9 Motor ve 6 Trafik adabı sorusu sorulmaktadır. Sınav toplam 50 sorudan oluşuyor. Sınav süresi 45 dakika sürmektedir. Normal teorik sınavlarda sınav süresi 60 dakikadır. Fakat e-sınav’da sınav süresi 45 dakikadır.

Elektronik sınavdan başarılı olduktan sonra Direksiyon sınavı ne zaman olur?

Direksiyon sınavlarının planlaması yapılırken birçok unsur göz önüne alındığı için herhangi bir tarih belirtmek hatalı olur. Fakat en az 2 hafta sonra veya daha geç bir tarihte olabilir.

E-sınav için giriş belgesi var mı?

Evet var. Sınava girebilmeniz için giriş belgenizi kursunuzdan almayı unutmayınız. Sınava girerken yanınıza elektronik cihaz almayınız. Kimlik belgeniz mutlaka yanınızda olsun. Sınavdan en az yarım saat önce gireceğiniz binada hazır bulunmanız gerekir. E-sınav kılavuzuna göre sınava geç kalırsanız ve o sırada sizden önce çıkan bir aday olursa sınava alınmayacağınız belirtilmektedir. Fakat geç kaldığınız halde sınavdan kimse çıkmamış ise sınava alınacağınız belirtilmektedir. İşinizi sağlama alıp erkenden sınava yerine gidiniz.

E-sınav için başarı sınırı kaçtır?

E-sınav’da 50 soru sorulacak ve her soru 4 şıktan oluşacaktır. Sınavdan başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekiyor.

Elektronik Ehliyet Sınavı E-sınav, kimler girebilir?