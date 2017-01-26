En Güvensiz 10 Android VPN Uygulaması, Kullanmaktan Kaçının!

En Güvensiz 10 Android VPN Uygulaması, kullanırken bir kez daha düşünün!

En Güvensiz 10 Android VPN Uygulaması hangileri?

VPN’ler, Webe anonim olarak göz atmanın filtrelerden kaçınmanın, yasaklı sitelere girmenin en mükemmel yoludur. Buna ilave Android cihazlarda masaüstündekileri kadar kolay yüklenip çalışırlar.

Ancak hangisini seçtiğiniz konusunda dikkatli olmanızda fayda var.

CSIRO’nun Data61,, UC Berkeley, UNSW Sydney ve Malezya’daki UCSI‘den bir grup araştırmacı, Google Play‘de bulunan geniş Android VPN uygulamaları seçiminden (ekip 283’ü inceledikten sonra) çok sayıda güvensiz, sızdırılmış kullanıcı verisi, enjekte edilen reklamlar ve kötü amaçlı yazılım içerdiğini tespit etti.

Bunlar arasında Android markette popüler uygulamalarında olduğunu belirten araştırmacılar analiz edilen VPN uygulamalarından yüzde 37’sinde 500K dan fazla kurulum yapıldığını ve 4 yıldızlı derecelendirme verildiğini belirttiler.

VirusTotal’a göre yüzde 38’den fazlası kötü amaçlı yazılım bulunduğunu belirtti. Bununla birlikte test edilen VPN uygulamalarının yüzde 18’i kullanıcıların web trafiğinin şifrelenmediğini de ekliyor.

Yüzde 16’sı trafiği diğer cihazlara yönlendirdiki bu da bilmediğimiz bir şekilde yasa dışı olarak içeriğimizin başkalarına iletildiğini gösteriyor.

Bu nedenle dikkat etmeniz gereken güvensiz 10 Android VPN Uygulaması şöyle;

VirusTotal –PDF

TorrentFreak