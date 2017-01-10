En iyi Teknoloji Market Sıralamasında TeknoSA Birinci Oldu!

Teknoloji perakendeciliğinde liderin adı değişmedi.

En iyi Teknoloji Market TeknoSA, Yine 1 Numara!

Perapost Dergisi ve araştırma şirketi CRIF işbirliği ile hazırlanan Türkiye’nin en büyük 100 perakende şirketinin belirlendiği liste açıklandı.

Herkes için Teknoloji’ felsefesiyle 2000 yılında kurulan ve 16 yıldır sektörünün değişmez lideri olan TeknoSA, teknoloji perakendeciliğinde yine ilk sırada yer aldı. En iyi Teknoloji Market TeknoSA!

Perakende dünyasını buluşturan ‘Perapost’ dergisi, araştırma şirketi CRIF’le işbirliğine imza atarak Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük 100 perakende şirketini belirledi. Zincir perakende marketleri, giyim perakendecileri ve teknoloji marketleri arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı listede genel klasmanda bir basamak yükselerek altıncı sırada yer bulan TeknoSA, teknoloji perakendeciliğinde ise yine ilk sırada yer aldı. Perakende 100 listesinde toplam ciro 95,4 milyar TL’ye ulaşırken, TeknoSA 3 milyar TL seviyesinde cirosu ile lider teknoloji perakende şirketi oldu.

En iyi Teknoloji Market TeknoSA

Bülent Gürcan: “Liderliği, yarattığımız değerlerin bir bütünü olarak görüyoruz”

TeknoSA’nın sektöründe dünya ölçeğinde bir ‘benchmark’ olduğunu belirten TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, “16 yıldır Türkiye teknoloji perakendeciliğinin değişmez lideriyiz. Biz bu liderliği yarattığımız değerlerin bir bütünü olarak görüyoruz. İnovasyon kültürümüz, operasyonel mükemmellik anlayışımız ve yaptığımız her işte daima ‘öncü’ ve ‘örnek’ duruşumuz ile hedeflerimiz doğrultusunda hız kesmeden ilerliyoruz.” dedi.

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