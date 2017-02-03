14 Şubat Sevgililer Gününde Dinlenesi En Sevilen 10 Aşk Şarkısı

14 Şubat Sevgiler Gününde Dinlenesi En Sevilen 10 Aşk Şarkısı.

Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG En Sevilen 10 Aşk Şarkısı’nı açıkladı.

14 Şubat’a özel hazırladığı aşk şarkıları listesi ile alışveriş merkezlerinden restoranlara kadar 8.500 farklı noktada romantik anlar yaşatacak.

Günümüzün popüler şarkılarından geçmişe uzanan listelerde, herkesin kendisinden bir parça bulacak.

Hayatının her gününü Sevgililer Günü tadında yaşayan çiftler için bile 14 Şubat’ın özel bir anlamı vardır.

Sevgilinin çok istediği ‘o’ hediye için gerekirse günlerce dolaşılır, ilk tanışılan mekanda romantik bir yemek organizasyonu yapılır ya da bir otelin spa’sında masajın keyfi çıkartılır. İşte tüm bu özel anlara, arka fonda aşk şarkıları eşlik eder. Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG, alışveriş merkezlerinden otellere, restoranlardan eğlence merkezlerine kadar 300’ün üzerinde firmanın 8.500’e yakın noktasında, 14 Şubat’a özel aşk şarkıları yayınlıyor.

En Güzel 10 Aşk Şarkısı

Dean Martin’den Leonard Cohen’e, Whitney Houston’dan Lana Del Rey’e birbirinden özel sanatçıların seslendirdiği aşk şarkıları listesi, SMG Müzik Departmanı tarafından oluşturuluyor. SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, günümüzün popüler şarkılarından geçmişe uzanan listelerde, herkesin kendisinden bir parça bulduğunu söylüyor.

Sevgililer Günü’ne özel şarkıları markanın kimliği, konsepti, hizmet verilen bölgenin kültürel yapısı ve müşteri kitlesine göre belirlediklerini ifade eden Alimgil, “Mağazalarda sabah saatlerinde daha hafif tempolu müziklerle yayını başlatıp ilerleyen saatlerde daha coşkulu türlere geçiyoruz. Restoranlarda lounge, soft caz öneriyoruz. Spa’larda ise zen-relaxing müzikler seçiyoruz” diyor.

SMG, aşk şarkılarının yanı sıra, profesyonel seslendirme sanatçıları tarafından hazırlanan özel anonslarıyla markaların kampanyalarını duyurmalarına ya da müşterilerine Sevgililer Günü mesajlarını iletmelerine de olanak tanıyor.

İşte en sevilen 10 aşk şarkısı

1 – Whitney Houston – Could I Have This Kiss Forever (ft. Enrique Iglesias)

2 – Gina G – Ti Amo

3 – Sade – No Ordinary Love

4 – Lana Del Rey – Honeymoon

5 – Kris Kristofferson & Lorrie Morgan – Help Me Make It Through The Night

6 – Lisa Stansfield, Barry White – All Around the World

7 – Leonard Cohen – Dance Me to the End of Love

8 – Savage Garden – I Knew I Loved You

9 – Dean Martin – My Kind of Girl

10 – Santa Esmeralda – You’re My Everything

Sevgililer Gününüze Renk Katacak Hediyeler Nereden Alınır?