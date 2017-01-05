LG 65-inç OLED TV Ekranının içine Hoparlör Entegre Etti

LG’nin 65-inç’lik OLED TV panellerinin artık hoparlör ihtiyacı yok!

Entegre Hoparlörlü LG OLED TV Nasıl mı? Teknoloji Devi LG CES 2017’e damga vuracak yeniliğinin Prototipi, Yüzünüze Yüzünüze Vuran Ses Deneyimine hazır olun.

LG CES 2017’nin muhtemelen en iyi prototiplerinden birini duyurdu. Ekranın içine entegre edilmiş Hoparlörlü 65 inçlik OLED Ultra HD panelleri bir harika.

Entegre Hoparlörlü LG Display Crystal Sound OLED TV Panel

Nasıl Çalışıyor?

Hepsi OLED teknolojisinin ince yapısı sayesinde OLED ekranın içine ses için ince bir zar eklenmesi sayesinde gerçekleşiyor.

Bir çift minik hoparlör sürücüsü büyük OLED ekrana titreşimler göndererek ses çıkarıyor. (Bunu yaparken ekranın tamamı titreşiyor)

Crytal Sound ekranlar LG Display’e göre daha fazla ses deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Ses tamamen görüntü üzerinden geliyor. yanlardan veya alttan değil.

Üretilen Ses kalitesi tam olarak nasıl olacak bilemiyoruz. Zira CES fuarında görenler sesi biraz kirli ve zayıf buldular. Yine de Ekran içine entegre hoparlör fikri bir harika. Doğrudan ekranın içinden gelen ses efekti özellikle maçlarda ve 3D oyunlarda çok muhteşem sonuçlar verebilir.

En azından LG’nin gelecek CES 2018 fuarına kadar çalışacakları bir şey var.

Engadget