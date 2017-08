Essential Phone Ön Siparişle Alanlara Gönderilmeye Başlıyor. Android’in kurucusu Andy Rubin’in Essential Phone’u ilk sahiplerine gönderiliyor.

Essential Phone ilk sahipleri ile buluşmaya hazır. Bu hafta ön siparişle satın alanlar yeni telefonlarına kavuşacak gibi görünüyor.

Essential Phone, şirketin ön siparişle satın alan kullanıcılarına gönderdiği e-postalara göre, bir hafta içinde gönderilmeye başalanacak. 9to5Google‘da yer alan habere göre; Essential ön kayıt yaptırmış müşterilerine bir bilgilendirme mesajı gönderdi.

Bu mesajda Black Moon – Siyah Ay renkli olan modelin önümüzdeki 7 gün içerisinde, beyaz renkli sürümü Pure White – Saf Beyaz modeli içinse bir kaç haftaya daha ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Telefon için henüz kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de e-postalara göre bir hafta sonra sevkiyatlar başlayacak. Cihaz oldukça iyi görünüyor ancak Android’in kurucularından Andy Rubin‘in bu işin arkasında olmasından dolayı beklentiler bir hayli yüksek.

Yatırımcılar ise oldukça heyecanlı, zira bunun onlar için çok getiri getirecek bir yatırım olduğu söyleniyor. İlk sahiplerinden sonra bu trend belli olur. 1 Milyar dolarlık bir değer biçilen projede henüz resmi bir teslimat yapılmadı tabi.

Confirmed my @essential phone order but what happened to the 360 cam guys? My order is $49 and a camera short… pic.twitter.com/fYDxbbcrZW

— Anshel Sag (@anshelsag) 16 Ağustos 2017