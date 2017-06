Ethereum’un Anlık Çöküşü, Dijital Para Piyasalarının Riskini Gösteriyor.

Şifreli Dijital Para piyasalarının yeni aktörlerinden (Bitcoin Alternatifi) Ethereum Çarşamba günü Flaş bir şekilde düştü. 317 Dolardan bir anda 0,10 doların altına geriledi.

Bir çok yatırımcı bir anlamda gözlerine inanamadı.Dolarlarının değerinin bir anda kaybolduğuna şahit oldular.

Daha sonra tekrar normale döndü mü derseniz, Evet, Şimdi 318 dolarlar seviyesinde geziniyor.

Ancak bu kaza; bu pazarın uçucu yeni bir pazar olduğunu hatırlatması bakımından oldukça önemli.

Bir çok yatırımcı bu yeni dijital para piyasası pazarına yatırım yaptı. Hızlı yoldan zenginleşmek isteyenler bu yeni dijital para birimlerini kullanmak isteyenler söz konusu riskleri bir kez daha düşünmesi gerekir.

Kazayı yaşayan GDAX Başkan yardımcısı Çarşamba günü öğleden sonra, yaşanan olayı bloglamış ve “multimilyon dolarlık pazar satışının” gerçekleştiğini duyurdu. Bu durum fiyatların belli rakama geldiğinde (317$ – 224$ arasında) tetiklenen 800 kadar otomatik kayıp satışlarını tetikledi.

Saniyeler içinde Yüzde 99 oranında fiyatı düşen Eter ticaret fiyatı yeniden yükşelişe geçti. Bu arada alan ve elinde tutanlar tüccarlar ciddi kar elde etti.

I’m not worried, but this #ethereum chart is definitely 1 for the history books. 1 day you’re kids will be studying it in their #Crypto101! pic.twitter.com/jU2lO6Fzwz

— Learn Cryptocurrency (@investor_crypto) 22 Haziran 2017