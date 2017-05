Ev Kiralamak için Emoji Kullanan Çifte 2000 Dolar Ceza

Gönderdiğiniz emojiler her zaman yoruma açıktır ve onları okuyan kişi bir hakim olduğunda somut ve beklemediğiniz sonuçlar doğurabilir.

Örneğin; İsrail’de bir mahkeme en kiralamak için ev sahibi Yaniv Dahan’a “iyimserlik ifade eden emoji” kullandıkları için 2.000 dolar ödemelerine hükmetti.

Çift Dahan’ın en kiralamak için verdiği online ilan hakkında yine çevrim içi kanaldan görüştü. Gönderdikleri mesajda Ev Sahibinin evini kiralamak istediklerini bir sürü şenlik ikonu kullanarak ifade ettiler.





Gönderdikleri Mesajın Çevirisi işe Şöyle;

“Good morning 😊 Interested in the house 💃🏻👯‍✌️☄️… Just need to discuss the details… When’s a good time for you?”

“Günaydın 😊 Evinizle ilginiyoruz 💃🏻👯‍✌️☄️… Sadece detayları tartışmamız lazım… Sizin için ne zaman uygun?”

Dahan bu mesajdan sonra online ilanını kaldırdı. Bir kaç gün bekledikten sonra evi kiralamak isteyen çift yanıt vermedi. Gönderdikleri son metinde ise daire sözleşmesine istediği değişiklikleri kendisine göndereceğini söyledi.

Ev sahibi sonunda başka bir kiracı bulsa da kendisini yanılttığı ve aldattıkları gerekçesi ile çifti mahkemeye verdi.

Hakim’in Kararının bir Kısmı;

Davalı tarafından 2 Haziran 2010’da gönderilen [emoji laden] metin mesajına bahsedildiği gibi epeyce sembol eşlik etti. Bunlar arasında bir “gülen surat”, bir şişe şampanya, dans figürleri ve daha fazlası yer alıyordu. Bu ikonlar mükemmel bir iyimserlik taşıyor. Her ne kadar bu mesaj taraflar arasında bağlayıcı bir sözleşme teşkil etmese de, bu mesaj doğal olarak davacının, sanıkların kendi evini kiralama arzusuna büyük güvenmesine yol açtı. Sonuç olarak, Davacı, daire kiralanmasıyla ilgili çevrimiçi reklamını kaldırdı. Görüşmelerin sonlarına doğru bile, Temmuz ayının sonunda gönderilen mesajlarda, Davalı 2, “gülen” semboller kullandı.Sanıkların daireyi kiralama arzusu konusunda büyük şüphelerine rağmen her şeyin yolunda olduğunu diğer tarafa aktaran bu semboller yanıltıcıydı.”

Sonuçta emojileri kullanmaya karar verdiğinizde bu davayı hatırlayın! Emoji Kullanan Çifte 2000 Dolar Ceza veren mahkeme kulağınıza küpe olsun!