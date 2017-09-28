Evde GDO Testi, Sentromer’den Gıda Sektöründe Çığır Açacak Uygulama

Gıda güvenliğinde sürpriz atak: Evde GDO Testi Geliyor!

Evde GDO Testi, Sentromer’den Gıda Sektöründe Çığır Açacak Uygulama.

İTÜ ARI Teknokent’te yetişen bioteknoloji alanında faaliyet gösteren Sentromer, gıda sektöründe çığır açacak bir uygulamayı yakın zamanda Türkiye’de hayata geçiriyor.

İTÜ ARI Teknokent firmalarından Sentromer DNA Teknolojileri, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sahada gıda denetiminin yapılabileceği bir test platformu geliştirmeyi başardı. GDO’dan, Salmonella riskine, karışık etten son kullanım tarihlerine kadar birçok testi vatandaş ya da toplu tüketim ve satış yerlerinin de yapmasına imkan sağlayan bu teknoloji sayesinde restoranlar, marketler ve gıda müfettişleri de anında ölçüm yapabilecek. Böylece günler süren işlemlerin dakikalar içinde çözülmesi hedefleniyor.

Etteki Tartışmaya Çözüm

Geliştirilen biyosensör cihazı sayesinde özellikle et ürünleriyle ilgili olarak yaşanan tartışmaların da son bulması amaçlanıyor. Ürünlerin içindeki hayvan türlerini belirlemeye yarayan kitler sayesinde etin domuz, eşek, at, keçi, koyun ya da hindi mi olduğu kolayca ortaya çıkıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sentromer DNA Teknolojileri Kurucusu Dr. Pınar Akalın projenin teknik olarak başarıyla tamamlandığını ve patent başvurusunda bulunulduğunu söyledi. Yasal izinler konusunda T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile de irtibatta olduklarını söyleyen ve kitlerin yakın zaman içinde piyasaya sürüleceğini belirten Akalın;

“Türkiye’nin ilk geniş çapta yapay DNA üreten şirketiyiz. 1 Milyon bazlık hedefimizi geçtiğimiz Mart ayında geçtik. DNA ürünlerimize güveniyoruz. Buradaki projemizde sentezlediğimiz DNA’ları cep telefonu büyüklüğünde bir biyosensöre yükledik. Diyelim ki marketten sucuk aldınız. Bu cihaz sayesinde içinde hangi hayvan türü var, hangi bakteriler var, öğrenmek mümkün hale gelecek” dedi.

Sentetik Gen Üreten İlk Yerli Şirket

Bunun yanı sıra DNA parçacıklarının çeşitli moleküler biyoloji uygulamalarında kullanıldığını, bunları araştırmacının siparişi üzerine kimyasal olarak sentezleyerek ürettiklerini kaydeden Akalın;

“Bu parçacıklar daha da uzun sentezlendiğinde ya da birbirine bağlandığında sentetik gen oluyor. Türkiye’de sentezleme yapan en deneyimli şirket biziz” dedi.

Akalın sözlerine şöyle devem etti:

“İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurduğumuz Sentromer DNA Teknolojileri isimli şirketimizle sentetik DNA ürünlerinin yanı sıra genetik test kitleri geliştiriyoruz. Gıdalarda bulunan organizmaların genlerini hedef alarak istenmeyen gıda maddelerini ya da hastalıkların kaynağını saptıyoruz. Sentromer olarak, yabancı devler arasından sıyrılmayı başardık, daha önce bu ürünleri ithal eden 500’e yakın kuruluş artık yerli malı kullanıyor. En önemli müşterilerimiz arasında üniversiteler, araştırma kurumları, hastaneler ve laboratuvarlar geliyor.”