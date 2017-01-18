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Evernote 8.0 iOS için Güncellendi.

18 Ocak 2017 13:25 Mobil Uygulamalar
Evernote 8.0 iOS için Güncellendi.

Evernote, hızlı arama, kolay not oluşturma ve renkli özelleştirme üzerine yoğunlaşan yeni bir kullanıcı arayüzü getiren önemli bir güncellemeyi iOS için yayınladı.

Evernote, hız ve sadeliğe odaklanarak iOS cihazları için Evernote 8.0 sürümünü duyurdu.  Temel amaç düşüncelerinizi yakalamak ve sizi organize etmeye yardımcı olmak olsa da, yöntemler yıllar içinde önemli ölçüde değişti.

Evernote’ı başlattığınızda ana ekranda, tek dokunuşla yeni bir not oluşturmak için merkez düğmesine bir kez dokunun. Hızlıca kaydırma özelliğine sahip yeni bir ses, fotoğraf veya hatırlatma notu eklemek için merkez düğmesine basılı tutun.

Yeni arama özellikleri sayesinde  notlarınızı düzenlemek için etiketleri ve hatırlatıcıları kullanabilirsiniz. Hatırlatıcılarla birlikte olan tüm notlar tek bir dokunuşla ekranda hızla görüntülenebilir. Artık hatırlatma notları Evernote 8.0’da daha fazla kullanılabilir.

Metin artık stilize edilebilir, üç yazı tipi boyutunda boyutlandırılabilir ve istediğiniz gibi renklendirilebilir. Evernote Business kullanıcıları, artık işletme hesabınızla kişisel hesabınız arasında geçiş yapmak için daha kolay bir yol mevcut.

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